Barbatul de 38 de ani ajuns in coma dupa ce medicii n-au avut timp sa-l vada a murit

Barbatul de 38 de ani care a facut stop cardio-respirator in toaleta Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare, dupa ce a fost lasat sa astepte mai mult timp la rand, la Unitatea de Primiri Urgente a spitalului, si care a fost transferat in coma la Institutul Inimii din Cluj-Napoca a murit, luni dimineata, in aceasta unitate medicala.

Saptamana trecuta, conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare a dispus o ancheta interna, dupa ce un barbat de 38 de ani, care s-a prezentat la Urgente cu dureri in piept a fost pus sa astepte la rand, dupa ce i-a fost luata tensiunea. La un moment dat, pacientul s-a dus la toaleta si a facut stop cardio-respirator, intrand in coma.

Sotia barbatului de 38 de ani a declarat presei ca acesta a mers, miercuri, la Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare dupa ce a inceput sa se simta rau la serviciu. El a ajuns la Unitatea de Primire Urgente la ora 11:00, conform sotiei, insa personalul medical l-ar fi pus sa astepte.

Sotia a relatat ca abia dupa o ora o angajata a spitalului i-a luat pulsul si tensiunea, afirmand ca acestea sunt bune, desi barbatul spunea ca ii amortesc mainile si il doare tare in piept. O asistenta i-ar fi spus sa stea la rand, la fel ca ceilalti pacienti, pentru ca nu sunt paturi libere pe care sa astepte.

La un moment dat, potrivit sotiei, barbatul a mers la toaleta, dar nu a revenit, astfel ca fiul sau a mers sa vada care este situatia si l-a gasit cazut, inconstient si vanat la fata.

Pe de alta parte, managerul spitalului, Marcela Papici, a declarat, vineri, pentru News.ro, ca barbatul a ajuns la spital la ora 12:25, cand a intrat direct la triaj. Papici a afirmat ca, la triajul pacientilor, barbatul a avut pulsul 92, tensiunea arteriala 140/98 si saturatia de oxigen in parametri normali, astfel ca a primit "cod verde", ceea ce inseamna ca putea sa mai astepte, dar cel mult 30 de minute, pentru controlul de specialitate.

Dupa ce a fost gasit in toaleta, medicii au constatat ca barbatul suferise un stop cardio-respirator si a fost resuscitat, iar ulterior i-a fost indusa coma medicamentoasa.

"Resuscitarea a avut loc la ora 13:40, iar la ora 15:40 a fost transferat, stabil hemo-dinamic, la Institutul Inimii din Cluj", a adaugat Papici.

Potrivit medicilor, pacientul era in coma de gradul IV, cu prognostic rezervat.

Surse medicale au declarat, luni, corespondentului News.ro, ca barbatul de 38 de ani, care era in coma, a murit, in cursul diminetii, in Institutul Inimii, din Cluj-Napoca, unde fusese trasnferat de la spitalul din Satu Mare.