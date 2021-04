Fenomenul personalului de la Terapie Intensiva care "abandoneaza lupta" cu bolnavii COVID: "Nu oricine poate sta langa un pacient extrem de bolnav"

Managerul Institutului "Marius Nasta" Beatrice Mahler afirma ca legislatia este invechita si nu permite angajarea de personal suficient in sectiile ATI, unde pacientii au nevoie de ingrijire permanenta.Mahler apreciaza ca "este o suprasolicitare extrem de mare a personalului". Medicul spune ca o parte din personalul care a reusit sa fie angajat in ATI pe durata starii de alerta "a abandonat lupta", intrucat "nu oricine poate sa stea langa un pacient extrem de bolnav".Beatrice Mahler a vorbit duminica, 18 aprilie, la B1 Tv despre lipsa de personal din spitale "Lucrurile sunt diferire pentru fiecare spital. Pentru "Marius Nasta", care este in subordinea Ministerului Sanatatii, posturile pentru medicii de Terapie Intensiva nu au putut fi scoase la concurs pe perioada nedeterminata. Posibilitatea angajarii personalului la ATI in aceste moment este doar pe perioada determinata, adica pe perioada starii de alerta.Pe de alta parte, exista un deficit de personal la ATI, unii dintre ei sunt medicii, aceasta categorie care este extrem de solicitata in ultmul an, dar asistenta pacientilor in aceste sectii nu poate fi sustinuta fara infirmiere si asistentilor medicali, care si eu au nevoie de training pentru a face fata unui numar mare de aparate pe care sa stie sa le foloseasca. Asistentul de terapie intensiva este, pe langa asistent medical, si un tehnician foarte bun", a declarat Beatrice Mahler.Aceasta a precizat ca "legislatia pe care o avem este foarte veche si permite angajarea de medici, asistente si infirmiere in ATI care nu corespunde nevoii de ingrijire a pacientului cu coronavirus"."La "Marius Nasta" avem in continuare deficit de personal in ATI. Si pentru posturile care au fost scoase la concurs si care s-au ocupat, o parte dintre cei care au venit la inceput in echipa, au abandonat lupta, pentru ca nu oricine poate sa stea langa un pacient extrem de bolnav, extrem de afectat si care are nevoie de ingrijire 24 din 24 de ore. Este o suprasolicitare extrem de mare a personalului", a mai declarat medicul.Sambata, 17 aprilie, patru pacienti cu coronavirus au fost trnapsortati de la Bucuresti la Iasi, pentru a avea loc intr-o sectie ATI.