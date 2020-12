Managerul Institutului Marius Nasta, Beatrice Mahler: "Suntem in doua lumi paralele. Trecem printr-o perioada dificila, iar unii nu inteleg"

Intr-o interventie la Digi 24, Beatrice Mahler a aratat ca se gandeste "cu ingrijorare" la ceea ce urmeaza sa se intample in urmatoarea saptamana."La un calcul minim, in functie de datele statistice pe care le avem, 20 la suta dintre pacientii internati necesita internare, adica vom avea nevoie de aproape 1.000 de locuri in spitale si un minim de 200 de locuri in terapie intensiva pentru Bucuresti, in saptamana viitoare, daca regula statistica pe care o cunoastem - si s-a verificat de atatea ori - ramane valabila", a declarat medicul, la Digi 24.Intrebata ce simte atunci cand vede imaginile care circula in mediul online cu petreceri in cluburi unde nu se respecta recomandarile din pandemie, Beatrice Mahler a raspuns: "Suntem in doua lumi paralele: lumea celor care muncim in spitale si care ne confruntam cu suferinta oamenilor si familiilor care trec prin aceasta experienta cu totul, cu totul deosebita si extrem de dura, si lumea celor care nu vor sa accepte sau se gandesc ca ei nu pot fi atinsi de aceasta boala, o boala care stim ca nu alege si stim ca deocamdata nu avem criterii extrem de exacte de a stabili care dintre noi va avea o forma severa. Este extrem de trist ce vedem si este pacat, pentru ca traim si trecem printr-o perioada dificila, iar unii nu inteleg".Managerul Institutului "Marius Nasta" a mai declarat ca sunt medici de la terapie intensiva care au avut in 2020 doar cinci zile de concediu de odihna. "Toti si-ar dori zile libere si concedii, pentru ca sunt colegi care au avut cel mult cinci zile de concediu in acest an si vorbesc mai ales de sectia de terapie intensiva. De cate ori incepi sa vorbesti cu colegii din terapie intensiva, care sunt obositi si tristi, pentru ca oricat de mult te straduiesti sa lupti cu aceasta boala, pierzi pacienti in fiecare zi, lacrimile din ochii lor te impietresc si traiesti durerea impreuna cu ei", a mai declarat Beatrice Mahler, la Digi 24.