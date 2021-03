Managerul Institutului "Marius Nasta", surprins de numarul mare de pacienti din ultimul timp. "In trei zile sectia s-a umplut"

"Ultimele zile au insemnat o crestere a numarului de cazuri si, daca in luna februarie speram ca lucrurile vor merge spre bine si ca aceasta prima parte a lunii martie va fi mai linistita, sa ne bucuram de martisor si de aceste zile de primavara altfel, din pacate acum numarul de pacienti, formele pe care le avem, ne-au surprins. Pe mine, personal, m-a surprins rapiditatea cu care s-a umplut sectia, adica in trei zile practic sectia a fost plina si asta este extrem de impactant pentru ca speram sa fie mai bine si acum trebuie sa ne repozitionam si sa ne gandim ca, inca o perioada, trebuie sa ne reasezam in locul in care am fost in tot acest an si sa respectam regulile", a declarat Beatrice Mahler intr-o emisiune difuzata sambata seara de Digi 24.Ea a povestit ca in aceasta pandemie, pacientul care a impresionat-o cel mai mult a fost o femeie care a nascut prematur, a fost adusa de la maternitate pentru a fi tratata de COVID-19, insa nu a supravietuit.Medicul a precizat ca spera ca de sarbatorile de Pasti situatia sa fie mai relaxata, pentru ca "romanii au dovedit de fiecare data, cand li s-a cerut sa respecte regulile ca pot face asta si au facut-o intr-un mod care poate fi dat exemplu de bune practici", ea dand ca exemplu faptul ca in Romania nu au fost revolte de strada din cauza restrictiilor, dar si mobilizarea pentru vaccinare.