Bilant negru dupa incendiul de la spitalul din Piatra Neamt: zece persoane decedate, sapte in stare critica, printre care si medicul de garda

Resurse medicale din cinci judete sunt implicate pentru salvarea supravietuitorilor. Pacientii infectati cu coronavirus si medicul urmeaza sa fie transportati la unitati medicale din Iasi. "Au plecat patru masini, doua de victime multiple, doua de terapie intensiva, pregatim inca doua. Au plecat cinci medici, cinci asistente, 10 paramedici. O sa mai plece o masina de terapie intensiva, una de victime multiple si situatia poate sa fie modificata dinamic. Masinile au plecat in urma cu 20 de minute. Poate dura mult sa fie luat un pacient, depinde in ce stare sunt", a spus Dr. Diana Cimpoesu, coordonator sef UPU- SMURD IasiManagerul spitalului din Piatra Neamt, Lucian Ovidiu Micu, a precizat ca medicul de garda si o asistenta au reusit sa scoata opt pacienti intubati intr-un salon. Managerul a completat ca medicul a intrat si in salonul unde izbucnise incendiul, a reusit sa scoata un pacient dar a suferit rani grave. Pacientul scos de medic a decedat.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , se deplaseaza sambata seara la Piatra Neamt pentru evaluarea situatiei. Acesta a spus ca incendiul ar fi fost provocat de un injector.Incendiul a izbucnit in jurul orei 19.00. Pompierii din Piatra Neamt au actionat cu cinci autospeciale. Au reusit sa stinga focul in circa 30 de minute, dar nu s-a mai putut face nimic pentru salvarea pacientilor din salonul in care a izbucnit focul.