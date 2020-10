Bistrita-Nasaud: 19 elevi, printre cazurile active de COVID-19

Unul dintre elevii din Bistrita-Nasaud care s-au infectat cu virusul SARS-CoV-2 este internat in spital, ceilalti 18 fiind izolati la domiciliu. In judet au fost confirmate ca fiind infectate cu noul coronavirus si 15 cadre didactice, in prezent trei dintre acestea fiind cazuri active.Autoritatile judetene au anuntat ca tot personalul Sectiei boli cronice din cadrul Spitalului de Urgenta Bistrita va fi testat, dupa ce o asistenta care lucreaza in aceasta sectie a fost depistata pozitiv la intoarcerea din concediul de odihna.La nivelul Spitalului Judetean de Urgenta Bistrita au mai fost confirmai ca fiind infectati 10 angajati ai Blocului Alimentar, trei registratori si o ingrijitoare de curatenie din Ambulatoriul integrat - Policlinica Bistrita. Unul dintre cei 14 a fost externat.Focar de infectare s-a constatat si la Centrul de Transfuzii Sanguine Bistrita, unde 14 angajati, dintre care un medic si 9 asistenti medicali, au fost diagnosticati cu COVID-19. Cinci dintre acestia au fost externati.La nivelul judetului Bistrita-Nasaud, pana duminica au fost confirmate 1.734 de cazuri de COVID-19 si 111 decese. Judetul se mentine printre zonele cu cele mai putine cazuri nou inregistrate raportand, duminica, 21 de noi diagnostice in 24 de ore.