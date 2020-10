Brasov: Tanara injunghiata in umar de concubin. Acesta va fi cercetat pentru vatamare corporala

In urma unui apel la 112 a tinerei, la adresa la care locuieste cuplul a fost dirijat un echipaj al Gruparii de Jandarmi Mobila Brasov, care, in urma verificarilor preliminare, a constatat ca, pe fondul unor divergente, intre agresor si victima a avut loc un conflict , care s-a soldat cu injunghierea celei din urma."Avand in vedere ca victima era lovita destul de grav in zona umarului, jandarmii au procedat la solicitarea unei ambulante pentru acordarea de ingrijiri medicale. Jandarmii au intocmit barbatului acte de sesizare necesare organelor de urmarire penala, sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala", a precizat IJJ Brasov.