Buzau: Toate locurile din sectiile amenajate in Spitalul Judetean pentru tratarea bolnavilor COVID 19 sunt ocupate

"Pe sectia ATI sunt internati in acest moment 3 pacienti si un singur loc disponibil iar pe sectiile boli infectioase si TBC locurile sunt la capacitate maxima", a declarat purtatorul de cuvant al SJU Buzau, Adriana Bunila.Deocamdata nu se stie ce masuri vor fi luate pentru internarea viitorilor pacienti, conducerea spitalului analizand situatia.In Spitalul Municipal din Rm.Sarat sunt internati luni 137 de bolnavi de coronavirus, capacitatea maxima a spitalului suport pentru COVID 19 fiind de 150.Luni, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , a descins la Spitalul Judetean Buzau, unde a discutat cu seful UPU si cu cu directorul medical despre situatia existenta in cel mai mare spital al judetului. Ministrul a intrebat cate cadre sunt infectate, daca e deficit mare de personal, a intrebat reprezentantii SJU ce probleme au si a facut recomandari in contextul pandemiei, anuntand ca va reveni in acest spital.