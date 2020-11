Un medic explica de ce avem o rata mai mare de mortalitate la ATI comparativ cu alte tari

De ce nu se poate compara Romania cu unele state europene

Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, declarat recent ca doar unul din 10 pacienti cu COVID-19 care ajung la sectia de terapie intensiva a Spitalului de Boli Infectioase Timisoara supravietuieste. Informatia este partial adevarata, rata de supravietuire la care s-a referit Fritz fiind in cazul pacientilor care ajung sa fie intubati.La terapie intensiva nu ajung, insa, numai pacienti intubati. Ciprian Gandac, medic la sectia ATI a Spitalului "Victor Babes" din Timisoara, a explicat ca la terapie intensiva ajung in mod normal trei tipuri de pacienti."In primul rand, sunt pacientii care au nevoie doar de oxigen pe masca. Si aici sunt impartiti pentru ca una e sa ai doi litri de oxigen sau 20 de litri pe minut. A doua categorie e aceea la care se insufla oxigen cu o concentratie mult mai mare. Se pune o masca etansa in care ventilatorul poate sa faca suta la suta oxigen si acolo ei nu sunt intubati, sunt constienti, pot sa se si alimenteze, dau masca jos, fac o pauza. A treia categorie sunt cei care nu raspund si au o saturatie sub 80 la suta. Atunci trebuie intubati. Din pacate, la cei din categoria a doua, daca nu raspund sunt intubati. De asemenea, daca au saturatii foarte mici, nu mai trecem prin etapele acestea, intubam direct", a explicat medicul Cosmin Gandac.Potrivit medicului timisorean, la inceputul pandemiei, la ATI ajungeau si pacienti care aveau forme mai usoare si necesitau doar oxigen. Odata cu cresterea numarului de cazuri grave, medicii de la sectia ATI a Spitalului Victor Babes nu si-au mai permis acest "lux" si au luat doar pacienti cu forme grave."Acum ii luam doar pe cei care trebuie intubati. Daca acum trei patru-luni luam pe terapie intensiva un pacient doar cu masca de oxigen, acum nu ne mai permitem acest lux, sa tinem pe terapie intensiva un pacient cu masca de oxigen", a mai aratat medicul Cosmin Gandac.Potrivit acestuia, in cazul pacientilor care ajung intubati rata de supravietuire este, intr-adevar, de 10 la suta. In general, rata de supravietuire a pacientilor care au ajuns la ATI a fost de sub la 40 suta. "La terapie intensiva am avut peste 200 de pacienti si am avut aproximativ 150 de decese", a mai aratat medicul.Cosmin Gandac a mai aratat ca rata de supravietuire a pacientilor din Romania care ajung la ATI nu poate fi comparata cu cea din unele tari europene pentru ca in Romania sunt dusi la ATI si pacientii in varsta, lucru care in unele state nu se intampla."Nu putem sa spunem ca la noi se moare mai repede sau mai greu. Spre exemplu, in tarile avansate exista legislatie care permite anumitor sectii cu pacienti in varsta sa ii lase sa moara pe sectie, in care nu trebuie sa ajungi pe terapie intensiva ca sa mori. Sunt tari cum e Elvetia, Marea Britanie in care pacienti in varsta cu comorbiditati, din casele de batrani, in Belgia e un scandal national, nu au mai fost dusi la spital. Au fost lasati sa se stinga acolo. Atunci, cei care au ajuns pe terapie intensiva au fost mai tineri si rata de mortalitate pe terapie intensiva poate sa fie mai mica decat in Romania, unde ajung si cei din azilele de batrani", a declarat medicul Cosmin Gandac.De exemplu, noi putem respira cu un plaman. Pana la 50 la suta, pacientul s-ar putea nici sa nu aiba nevoie de oxigen, depinde si cum e plamanul. La afectare de 60 la suta e nevoie deja de oxigen, aproape nu mai poti sa iesi la baie. La 70 la suta ai nevoie de masca de oxigen si non invaziv. La 80 la suta toti trebuie intubati. Intrebarea este cu. De obicei pacientii care ajung intubati sunt cu 80 la suta afectare pulmonara si atunci eforul nostru este sa luptam pentru pastrarea celor 20 la suta timp de 2-3 satpamani, fara sa apara complicatii, ca sa se vindece o parte din plamanul afectat. E mai usor de pastrat la tineri. Am avut pacienti cu o medie de varsta de 40 de ani care au supravietuit", a mai declarat medicul timisorean.Acesta spune ca a avut o pacienta care a stat o luna si jumatate in terapie intensiva, dar si tineri care stateau picior peste picior si aveau impresia ca nu au nimic, dar aveau nevoie sa fie intubati.