Camera Deputatilor: Personalul didactic medico-farmaceutic beneficiaza de o indemnizatie de 50% din salariul de baza

S-au inregistrat 253 de voturi "pentru", 22 "impotriva", o abtinere si un deputat nu a votat.Potrivit unui amendament al Comisiei de sanatate adus articolului 165, "In spital, in ambulatoriile de specialitate sau in alte unitati, dupa caz, se pot desfasura si activitati de invatamant medico-farmaceutic, postliceal, universitar si postuniversitar, precum si activitati de cercetare stiintifica medicala. Aceste activitati se desfasoara sub indrumarea personalului didactic integrat. Activitatile de invatamant si cercetare vor fi astfel organizate incat sa consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacientilor, a eticii si deontologiei medicale".Potrivit unui alt amendament, personalul didactic medico-farmaceutic din universitati care au in structura facultati de medicina, medicina dentara si farmacie acreditate beneficiaza de integrare clinica in unitatile si institutiile din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sanatatii, in unitatile medicale din subordinea ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie, in unitatile si institutiile medicale din subordinea autoritatilor administratiei publice locale, precum si in spitale si cabinete private.Incepand cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2021, aceasta categorie de cadre didactice, care desfasoara activitate integrata, beneficiaza si de o indemnizatie lunara egala cu 50% din salariul de baza al functiei de medic, medic stomatolog sau farmacist, corespunzator vechimii in munca si gradului profesional detinut. Indemnizatia prevazuta de proiectul de lege se suporta de la bugetul de stat.Parlamentarii USR au votat impotriva acestui proiect de lege, initiat de deputatul PNL Florin Roman.Camera Deputatilor este decizionala in cazul acestui proiect de lege, fiind adoptat de Senat.