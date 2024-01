Campania de vaccinare antigripala incepe luni

Campania de vaccinare demarata de Ministerul Sanatatii, impotriva gripei de sezon, incepe luni si dureaza pana in februarie 2011.

Vor beneficia de vaccinare gratuita 1.300.000 de persoane cu risc ridicat de imbolnavire.

Astfel vor fi vaccinate persoanele de peste 65 de ani, care sufera de boli renale, cardiovasculare, copiii si batrani institutionalizati si personalul medical, potrivit Ministerului Sanatatii.

Medicii recomanda vaccinul si persoanelor care nu intra in categoria de risc ridicat de imbolnavire. In plus, pastrarea regulilor de igiena personala este un alt mod eficient de prevenire a imbolnavirii.

C.N.