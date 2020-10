Cand trebuie sa cheme ambulanta un pacient cu COVID izolat la domiciliu. "In cinci-sapte zile starea se inrautateste"

"Pacientii care au durere de gat, tuse care nu e intensa, scaune diareice, lipsa gustului, a mirosului, acestea sunt forme usoare cand pacientii pot ramane acasa. Daca au semne de infectie de cai respiratorii, lipsa de aer, tuse intensa, febra, acestea recomanda internarea sau prezentarea la evaluare pentru a se lua decizii de internare sau de ramanere la domiciliu, in functie si de locurile in spital", a spus Musta.Medicul a precizat si dupa cat timp de simptome usoare, dar persistente, ar trebui pacientii sa mearga la spital."La acest virus, in cinci-sapte zile starea se inrautateste, simptomele devin mai grave, atunci trebuie sa sune la 112 ca sa se interneze.Daca dureaza peste o saptamana este bine sa se prezinte pentru evaluare pentru a analiza sindromul inflamator sau de coagulare si sa primeasca recomandari. Evaluarea se face intr-o singura zi, cand se fac investigatii biologice conform unui protocol, investigatii imagistice. Pacientul poate fi trimis acasa sau, daca se considera ca este cazul, sa fie internat intr-un spital nivel 1 sau spital suport. Acum, noi nu avem niciun loc, tot ce se prezinta pentru evaluare directionam spre spitalele suport", potrivit lui Virgil Musta."Si medicul de familie isi poate da seama daca pacientul respira greu sau sacadat", a spus medicul.Singura posibilitate de a determina cat de grava este problema respiratorie este determinarea saturatiei oxigenului. Daca pacientul are o saturatie scazuta, trebuie facute investigatii biologice, a precizat medicul.Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta prin care pacientii asimptomatici sau cu forme usoare de COVID-19 vor fi monitorizati si asistati medical de catre medicii de familie, urmand ca pentru acest serviciu medicii de familie sa primeasca 105 lei pentru un pacient, a declarat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca.