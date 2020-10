Cand va intra Romania in scenariul rosu de COVID

"Noi suntem foarte aproape de acest scenariu", explica la Europa Libera doctorul Virgil Musta, seful sectiei de boli infectioase a Spitalului Victor Babes din Timisoara.La acel moment la Terapie Intensiva in Timisoara nu mai erau decat patru paturi libere, care au fost ocupate ulterior, conform Radio Europa Libera Romania."In acest moment, si spitalele suport din Timisoara sunt pline", avertizeaza Musta. Este motivul pentru care Spitalul Judetean Timisoara a devenit si el spital de suport pentru COVID-19."Saptamana viitoare avem promisiunea ca vom primi alocate 40 de paturi cu oxigen intr-o alta sectie. Iar la Spitalul Judetean se va reamenaja o sectie de ortopedie pentru a primi pacienti COVID-19", spune medicul."Noi putem trimite pacienti la Arad, in Caras-Severin sau alte zone. Numai ca transportul nu poate fi prea lung. Ambulantele sunt dotate cu ventilatoare mobile sau instalatii de oxigen, dar ele sunt variante portabile pentru urgente , nu sunt la fel de eficiente precum cele de spital", afirma Virgil Musta.Paturile ATI din spitalele private nu sunt luate in calcul de autoritati El avertizeaza clar: "in scurt timp, daca mentinem acest ritm de crestere, oameni care au nevoie de ingrijire la spital vor sta acasa din lipsa de locuri".Institutul National de Statistica a prezentat, vineri, datele potrivit carora, in ultimele doua saptamani, in Bucuresti au fost confirmate 4.969 de noi infectari, raportat la o populatie de 2.151.665 locuitori. Ceea ce inseamna ca indicele de infectare este de 2,2.Capitala ar putea ajunge in scenariul rosu daca in urmatoarele doua saptamani se vor inregistra, in total, 6.455 de cazuri de coronavirus , reprezentand o medie de 461 de cazuri pe zi. Graphs.ro a calculat deja ca media pe perioada unei saptamani este de 406 cazuri.Medicul Octavian Jurma, care de la inceputul epidemiei a publicat mai multe modele statistice ce s-au dovedit corecte, avertizeaza si el ca Bucurestiul va ajunge la o incidenta cumulata de 3 cazuri / 1.000 de locuitori in saptamana 12-18 octombrie."Este aproape o certitudine statistica si nu mai putem face nimic sa prevenim asta", afirma Jurma in postarea de pe Facebook Klaus Iohannis a precizat ca, deocamdata, sistemul sanitar nu ar fi sub presiune, pentru ca la ATI, la nivel national, sunt putin peste 600 de pacienti internati, iar capacitatea totala este de peste 1.100.