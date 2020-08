Cazul atipic al Anei Rinder, directoarea spitalului din Vaslui, infectata cu COVID-19. Creierul i-a fost afectat in totalitate

"Din nefericire, sunt cinci leziuni dovedite, in momentul de fata, la nivelul creierului si doamna (n.r. managerul de la SJ Vaslui) cred ca a fost afectata in totalitate, pentru ca linia vitala a creierului, trunchiul cerebral a fost afectat, trunchiul cerebral, care n-a mai functionat. O persoana tanara, la 43 de ani, e in plina putere.De ce n-a mai functionat trunchiul cerebral? Inseamna ca s-au produs modificari majore. Sunt doua elemente: celula nervoasa care n-a mai putut functiona si intreg sistemul vascular care n-a mai adus oxigen si sange in centrii nervosi", a declarat neurochirurgul Vlad Ciurea la o emisiune Digi 24.Specialistul a precizat ca acest virus poate ataca sistemul nervos si produce afectarea celulei nervoase in totalitate.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , intrebat despre starea de sanatate managerului Spitalului Judetean Vaslui a declarat ca pacienta "este intr-o stare stabila. Dupa o izolare la domiciliui de mai multe zile a prezentat fenomene neuro-cerebrale, cu modificari de edem cerebral, ce a necesitat terapie de specialitate, in acest moment starea este mai buna", a declarat ministrul Sanatatii.Ana Rinder (43 de ani), managerul Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui, este internata in coma la Institutul National de Boli Infectioase "Matei Bals" Bucuresti, dupa ce a fost diagnosticata cu COVID-19.Medicii care au preluat cazul arata ca virusul nu a tintit plamanii, cum se intampla in majoritatea covarsitoare a cazurilor, ci creierul, producand o inflamatie severa care a degenerat intr-un edem cerebral.Femeia a ajuns in coma la spitalul din Vaslui marti, 11 august, dupa ce fiul ei a gasit-o inconstienta in holul casei. Cei doi se aflau in carantina la domiciliu, baiatul fiind contact direct al unui grup de tineri confirmati pozitiv in cazul focarului de la Costinesti, potrivit Adevarul.Cu toate ca nu suferea de alte probleme medicale, starea Anei Rinder s-a deteriorat rapid, astfel ca in decursul diminetii de 12 august a fost transportata la spital, fiind diagnosticata cu coma de gradul I-II si cu un edem cerebral masiv. A fost transferata la Institutul National de Boli Infectioase "Matei Bals" Bucuresti.