Cazul bebelusilor infectati: Controale la supermarketuri din Pitesti - sunt vizate portocalele

Directia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor din Arges a demarat, sambata dimineata, controale in supermarket-uri, dupa ce mai multi bebelusi au ajuns la spital in stare grava in Arges, ulterior fiind transferati la Bucuresti, la Spitalul "Marie Curie".

Unele mame au declarat ca ar fi dat copiilor portocale, pe care le-au cumparat dintr-un lant de supermarket-uri.

Andrei Butaru, presedinte al ANSVSA, a declarat sambata, la Digi24, ca se fac controale intr-un lant de magazine din Pitesti. "Ne-am autosesizat in urma declaratiilor medicilor de la Spitalul 'Marie Curie' si am decis sa declansam controale", a declarat acesta, mentionand ca probele, luate doar din portocale, vor ajunge in cursul zilei de sambata la Bucuresti, unde vor fi analizate, rezultele urmand sa fie obtinute cel tarziu marti.

Si directorul DVS Arges, Daniel Lupu, a declarat la Realitatea TV, vineri seara, ca sambata vor fi recoltate probe din supermarketurile aflate pe raza Pitestiului.

"Dupa cate am auzit, se pare ca mamele au cumparat fructe de la supermarketuri. Toate aceste supermarketuri, de unde am auzit ca au si cumparat fructe, maine dimineata vom fi in control si vom recolta probe pentru a le trimite la laborator. Maine o sa verificam portocalele, in primul rand, pe care le vom recolta si trimite pentru control la Bucuresti", a declarat Daniel Lupu.

In Arges, mai multi bebelusi si copii cu varsta de pana la doi ani au fost internati cu sindrom hemolitic-uremic, incepand cu data de 10 februarie. Copiii au fost internati la Spitalul de Pediatrie din Pitesti cu sindrom diareic acut si au nevoie urgenta de dializa din cauza unei infectii provocate de bacteria E.coli.

Vineri, la sectia Nefrologie-Dializa a Spitalului "Marie Curie" din Capitala erau internati 11 copii.

La inceputul acestei luni, o fetita din Topoloveni a murit, din cauza unei infectii cu E.coli.

