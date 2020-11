Ce gasesc in sectiile ATI din Romania firmele care instaleaza aparatura medicala: "Sunt sisteme de alimentare cu energie electrica care nu respecta absolut nicio norma"

Sorin Popa lucreaza la o firma care instaleaza aparatura medicala in saloanele de anestezie si terapie intensiva. Mai mult, este voluntar si la serviciul de ambulanta Bucuresti-Ilfov si spune ca vede lucrurile de ambele parti.In contextul tragediei care a avut loc la Spitalul Judetean Neamt, acolo unde un incendiu la ATI a luat vietile a zece oameni, barbatul a povestit pentru Digi24 cum in cateva dintre unitatile medicale din tara, in care merge frecvent, exista aceste probleme de improvizatii."Am constatat ca de foarte multe ori se fac achizitii de echipamente medicale foarte performante, dar care sunt montate in sisteme de alimentare electrice care nu respecta absolut nicio norma. Nu mai vorbim de situatiile critice care pot aparea in astfel de locuri cum sunt saloanele de terapie intensiva. Nici intr-un apartament nu ar fi voie sa existe asa ceva, cum se vede in imaginile ilustrate", a declarat Sorin Popa, potrivit sursei citate.Barbatul spune ca in 3-4 spitale in care ajunge frecvent exista aceste nereguli. "Nu trebuie sa fii specialist ca sa intri la ATI si sa vezi ca unele prize nu sunt conforme. Se vad de la intrare si in zonele in care asteapta pacientii, in cabinete, peste tot sunt improvizatii, de la instalatii de incalzire, care sunt alimentate din sit electric, pana la alimentarea echipamentelor mai speciale", a completat Sorin Popa.