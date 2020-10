Managerul unui spital COVID: "Toata lumea asteapta sa nu aiba gust si miros. Simptomatologia s-a schimbat"

Carmen Dorobat a explicat ca o persoana poate avea COVID-19 si fara pierderea gustului sau a mirosului. "Simptomatologia s-a modificat fata de primul moment. La inceput, fenomenele digestive erau rare, iar acum sunt frecvente, in contextul acestei infectii, evident. De asemenea, toata lumea asteapta sa nu aiba gust si miros. Ei, acum, absenta gustului si mirosului nu mai apare la debut. La cei mai multi dintre cei care se afla internati in spital apare dupa 7-10 zile, deci pe parcursul evolutiei bolii. Tocmai asta voiam sa subliniez, ca este o boala cu multiple fatete, care isi modifica modul de exteriorizare pentru medic si la care putem sa ne asteptam la neprevazut", a declarat medicul pentru Stirile Pro Tv Carmen Dorobat a mai declarat ca ar putea fi doua explicatii pentru care a crescut numarul de cazuri. "In primul rand as pune pe primul loc faptul ca noi toti i-am dat voie sa se raspandeasca. Este o transmitere intensa, comunitara, si a fost facilitata de toate momentele de socializare, in care cei mai multi dintre noi au minimalizat importanta masurilor de protectie, pe de o parte. Pe de alta parte, structura virusului se poate schimba in timp si si-a dovedit aceasta capacitate, virusul acesta. A prezentat multe mutatii, mutatii care apare in special tocmai prin trecerea de la individ la individ. Astfel de mutatii pot produce pe de o parte o modificare a agresivitatii, adica a gravitatii bolii, ceea ce n-as spune. As spune mai curand ca este vorba despre o modificare, ca si contagiozitate. Intr-adevar, contagiozitatea este importanta si mai importanta in prezent", a mai declarat Carmen Dorobat, potrivit sursei citate.