China a construit un spital COVID cu 1.500 de camere in doar 5 zile

Spitalul este unul dintre cele sase, cu un total de 6.500 de camere, construite in Nangong, la sud de Beijing, in provincia Hebei. Un alt spital de 3.000 de camere se afla in constructie in Shijiazhuang, capitala provinciei Hebei.Numarul cazurilor de COVID au crescut semnificativ in China. Autoritatile au impus pana acum masura carantinei fortate pentru mai bine de 20.000 de persoane.