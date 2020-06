Cinci pacienti ai Sectiei Psihiatrie de la Spitalul Judetean Focsani, testati pozitiv cu coronavirus

Ziare.

Potrivit medicului epidemiolog al Spitalului Judetean Focsani, Diana Stanciu, primul caz in Sectia de Psihiatrie a aparut la inceputul lunii, ulterior alte 4 cazuri de COVID-19 fiind confirmate in randul pacientilor acestei sectii."Pornind de la un prim caz pe 1 iunie, confirmat cu coronavirus, am identificat contactii. La psihiatrie e foarte greu sa izolezi contactii dintr-un salon, ei se intalnesc si la grupul sanitar. Am identificat contacti din trei saloane. Am demarat ancheta si am recomandat testarea contactilor, din cei 28 de contacti, 3 au iesit pozitivi. Au fost transferati la Boli Infectioase. Pe 4 iunie inca o pacienta a fost confirmata si aceasta a fost transferata la Boli infectioase. Am hotarat atunci testarea intregii sectii, ma refer la pacienti", a declarat Diana Stanciu.Toti pacientii internati la Psihiatrie, adica 51 de bolnavi, au fost testati. 46 dintre ei au primit deja rezultate negative, iar alte 5 teste sunt in lucru. Cu toate acestea, pentru ca virusul are o perioada de incubatie de 14 zile, DSP Vrancea a dispus ca sectia de psihiatrie sa intre in carantina pentru doua saptamani."Se face izolarea pentru doua saptamani a pacientilor care sunt internati in aceasta sectie. Daca sunt confirmati cu COVID-19, atunci sunt mutati la Boli Infectioase", a afirmat Stanciu.Conform sursei citate, toti cei cinci bolnavi de la Psihiatrie sunt in stare buna si isi continua tratamentul psihiatric. Cadrele medicale si ceilalti angajati ai spitalului care lucreaza in Sectia de Psihiatrie nu au fost testati.In perioada in care Sectia de Psihiatrie din Spitalul Judetean Focsani va fi inchisa, cazurile noi vor fi redirectionate fie catre sectia de Terapie intensiva a Spitalului Judetean Focsani, fie catre Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbraveni, in functie de problemele pe care le au pacientii.