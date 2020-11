Cine este medicul-erou de la Piatra Neamt. "Are arsuri de 40%, in zona inferioara a corpului"

Potrivit unui alt medic de la Piatra Neamt, consultat de Libertatea , "ambii medici traiesc si nu necesita intubare".Medicul care a salvat mai multi pacienti din al doilea salon afectat de incendiu si care a suferit ranile cele mai grave se numeste Ioan Catalin Denciu si are 48 de ani. Face parte dintr-o familie de medici. Sotia este ginecolog si au impreuna doi copii. Surse medicale spun ca a fost coleg de facultate la Medicina chiar cu ministrul Nelu Tataru Colegul sau, Pavel Bors, tot medic specialist ATI, "a suferit arsuri doar in zona mainilor si e posibil sa-si fi pierdut un deget din cauza suflului exploziei", a spus aceeasi sursa medicala.Alte doua asistente medicale au suferit rani usoare, arsuri de gradul I, si vor fi tratati in cadrul Spitalului Judetean Piatra Neamt.