"Comisia Europeana a aprobat o investitie de 47 de milioane de euro pentru construirea unui spital de urgenta la Cluj".

Proiectul se refera la un spital cu aproape 850 de paturi, cu echipamente de un nivel tehnologic ridicat, pentru a asigura o calitate mai buna a ingrijirii de urgenta si acces la servicii medicale care salveaza vieti. Spitalul va oferi ingrijire de nivel secundar si tertiar, dar si ingrijiri medicale de baza si servicii de baza, cum ar fi chirurgie generala si medicina interna.Spitalul va apartine de o retea de spitale regionale de urgenta, care vor imbunatati sistemul de sanatate din Romania si vor asigura o abordare multidisciplinara in cazul tratarii cazurilor complexe. Mai mult, acest proiect va spori accesul la sistemul de ingrijire a sanatatii pentru oamenii care locuiesc in zonele rurale sau in cele defavorizate.De asemenea, va ajuta la asigurarea unor diagnostice si tratamente timpurii si, prin urmare, va ajuta la reducerea ratei mortalitatii si a dizabilitatilor pe termen lung.Nu in ultimul rand, spitalul va fi un mediu de lucru atractiv pentru doctori si asistente, ajutand la contracararea exodului de personal medial din regiune.Proiectul ar urma sa devina operational in 2026, informeaza Comisia Europeana."O calitate mai buna a vietii cetatenilor, indiferent unde locuiesc ei, este prioritatea de baza a politicii de coeziune a UE. Permitand asigurarea de servicii adecvate tuturor pacientilor, inclusiv a celor care locuiesc in zone rurale izolate, acest proiect contribuie la obiectivul de a nu lasa pe nimeni in urma in domeniul sanatatii, ceea ce este important in special in timpul unei pandemii globale", a afirmat comisarul european pentru coeziune si reforme, Elisa Ferreira.