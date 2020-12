Comisia Europeana: Statele membre vor putea sa scuteasca spitalele, medicii si persoanele fizice de TVA cand achizitioneaza vaccinuri si kituri de testare

In prezent, statele membre pot aplica cote reduse de TVA pentru vanzarile de vaccinuri, dar nu pot aplica o cota zero, in timp ce kiturile de testare nu pot beneficia de cote reduse."Comisia a salutat adoptarea, astazi, 7 decembrie, a unor noi masuri importante care vor permite statelor membre sa scuteasca spitalele, medicii si persoanele fizice din UE de taxa pe valoarea adaugata (TVA) atunci cand achizitioneaza vaccinuri impotriva coronavirusului si kituri de testare pentru depistarea acestuia", a informat CE.Noile norme, adoptate in unanimitate de toate statele membre si bazate pe o propunere a Comisiei din 28 octombrie (ca parte a Comunicarii privind masurile suplimentare de raspuns la pandemia de Covid-19), sunt menite sa ofere un acces mai bun si mai ieftin la instrumentele necesare pentru prevenirea, depistarea si tratarea coronavirusului."Acordul de astazi va contribui la asigurarea faptului ca vaccinurile impotriva coronavirusului pot fi achizitionate fara TVA in intreaga UE. Ii felicit pe toti cei implicati pentru adoptarea extrem de rapida a noilor norme, care vor contribui la ieftinirea atat a vaccinurilor, cat si a kiturilor de testare. Introducerea cu succes a acestor vaccinuri este esentiala pentru ca Europa sa depaseasca aceasta pandemie: aceasta va fi prioritatea numarul unu pentru lunile urmatoare", spune Paolo Gentiloni, comisarul pentru economie.Masurile vor permite tarilor UE sa instituie o scutire temporara de TVA pentru vaccinurile si kiturile de testare vandute spitalelor, medicilor si persoanelor fizice, precum si pentru serviciile conexe. In temeiul directivei modificate, statele membre vor putea aplica fie cote reduse, fie cote zero, atat pentru vaccinuri, cat si pentru kiturile de testare, daca doresc acest lucru."Pandemia de coronavirus a solicitat un raspuns extraordinar din partea autoritatilor in toate domeniile de politica. In prezent, Comisia isi intensifica eforturile de pregatire pentru introducerea de noi vaccinuri in UE, in special in urma recentelor anunturi inovatoare ale actorilor din sectorul farmaceutic la nivel mondial", arata CE.Politica fiscala si vamala a UE va continua sa joace un rol esential in asigurarea accesului la aceste materiale medicale esentiale, asigurand, in acelasi timp, siguranta bunurilor care ajung pe piata interna, spun reprezentantii CE.Pentru a permite un raspuns imediat din partea statelor membre, normele se vor aplica din ziua urmatoare datei publicarii lor in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acestea vor ramane in vigoare pana la sfarsitul anului 2022 sau pana cand se ajunge la un acord cu privire la propunerea Comisiei privind noile norme referitoare la cotele de TVA, in cazul in care acordul survine mai devreme.