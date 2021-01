Constanta: 18 centre de vaccinare vor fi amenajate in spitale, centre de tratament, dar si intr-un camin cultural si un fost cinematograf

Prefectura Constanta a transmis, printr-un comunicat de presa, ca in sedinta de miercuri seara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta a fost aprobata lista actualizata a centrelor de vaccinare din judet, mentionand ca acestea vor intra in circuit etapizat. Municipiul Constanta si orasul Cernavoda sunt singurele localitati unde vor fi amenajate doua centre de vaccinare. In Constanta acestea vor fi la Pavilionul Expozitional si la Spitalul Militar de Urgenta "Al. Gafencu" - Sistem Militar Modular de Izolare si Tratament, iar in Cernavoda la fosta cantina din incinta campusului scolar si la Spitalul Orasenesc Cernavoda.Celelalte puncte de vaccinare din judetul Constanta vor fi la: Medgidia - Policlinica din cadrul Spitalului Municipal Medgidia; Mangalia - Sanatoriul Balnear si de Recuperare Mangalia; Navodari - Centrul multifunctional de sanatate Navodari; Ovidiu - Centrul Cultural Elena Roizen; Valu lui Traian - Centrul pentru Tineret; Eforie - Complex " Steaua de Mare"; Cumpana - Centrul socio-educativ; Harsova - Spitalul Harsova; Mihail Kogalniceanu - Gradinita; Negru Voda - fostul cinematograf; Cobadin - Caminul Cultural Cobadin; Techirghiol - Centrul Sportiv "Sparta"; Baneasa - Incinta SAJ; Cogealac - Gradinita.Prefectura Constanta a mai precizat ca, in pregatirea etapei a doua de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania, Comitetele Locale pentru Situatii de Urgenta (CLSU) vor dispune masurile necesare pentru identificarea modalitatilor de transport pentru persoanele nedeplasabile, de la localitatea de domiciliu catre centrul de vaccinare la care este arondata localitatea.