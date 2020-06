Constanta: Tanara ranita grav in timp ce se afla intr-o masina decapotabila

Ziare.

com

Potrivit Politiei Judetene Constanta, sambata dimineata, politisti din cadrul Sectiei 4 au fost anuntati ca o femeie si-a prins capul intre haion si sistemul de decapotare al unui autoturism.Incidentul a avut loc pe strada I.L.Caragiale, la intersectia cu strada Spatarul Nicolae Milescu, din municipiul Constanta."Din primele cercetari, politistii au stabilit ca victima se afla pe bancheta din spate, iar in momentul in care a fost activat sistemul de decapotare de catre pasagera din dreapta-fata, capul i-a fost prins intre haion si sistemul de decapotare. Femeia are 32 de ani si a fost transportata la spital in stare comatoasa", a aratat Politia Constanta.In masina se aflau soferul si trei femei.Politistii fac cercetari in acest caz, pentru vatamare corporala din culpa.