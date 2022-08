Controale la Spitalul Pantelimon, unde sefa ATI impartea medicamente doar "celor cu sanse"

Ministerul Sanatatii anunta ca trimite Corpul de Control la Spitalul Pantelimon din Capitala, in urma scandalului creat dupa aparitia inregistrarii in care sefa sectiei ATI din spital vorbeste despre impartirea medicatiei cu prioritate pentru "aia cu sanse".

Reprezentantii ministerului spun ca orice forma de discriminare intre pacienti "este inacceptabila si reprezinta o incalcare a legii in vigoare, inclusiv a Codului Deontologic al Colegiului Medicilor din Romania", iar "acuzatiile vehiculate in presa trebuie investigate".

Corpul de control nu va putea ajunge insa la Pantelimon pana saptamana viitoare, pentru ca are in desfasurare alte doua controale, in Mures si Buzau.

Actiunea MS va merge in paralel cu ancheta interna a spitalului.

In inregistrarea data publicitatii joi dimineata de Catalin Tolontan pe blogul sau, Laura Constantinescu le spune medicilor din spital ca medicamentele nu sunt suficiente pentru toti pacientii si, "daca dam la toti, nu mai avem medicatie pentru aia care merita".

Fie "le dam la aia tineri si la aia cu sanse", fie "nu mai avem nici pentru aia care merita si nu ne mai intereseaza ca asta e bugetul", a spus sefa ATI.

O alta neregula constatata la Spitalul Pantelimon din Capitala este ca medicamentele sunt tinute sub cheie de asistenta sefa. In mod normal, acestea trebuie sa fie depozitate in farmacia din unitate sau in fiecare sectie si tot personalul medical ar trebui sa aiba acces la ele.

Inregistrarea a fost oferita lui Catalin Tolontan de catre Mioara Duvlea, farmacista spitalului Sf. Pantelimon.

Conform datelor furnizate de MS, in 2016, Spitalul Sfantul Pantelimon din Bucuresti are un buget pentru ATI de 1,7 milioane de lei, din care 400.000 lei pentru ATI Neonatologie.

