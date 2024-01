Coplata s-ar putea amana cu o luna

Actualul contract cadru (Co-Ca - n.red.) de asistenta medicala ar putea fi prelungit cu inca o luna, sustine dr. Constantin Carstea, vicepresedintele Colegiului Medicilor din Romania (CMR), dupa ce a participat intalnire pe marginea actului normativ alaturi de alti reprezentanti ai organizatiilor profesionale medicale, la Ministerul Sanatatii.

"Am avut o discutie de principiu, de reechilibrare a serviciilor de sanatate. Date fiind problemele legate de buget, care a fost contestat la Curtea Constitutionala, cel mai probabil ca actualul contract cadru va fi prelungit cu inca o luna. Mai precis, el ar putea fi valabil chiar si in luna aprilie", a declarat dr. Constantin Carstea, potrivit Adevarul.

Vicepresedintele CMR a precizat ca vineri este programata o noua intalnire referitoare la contractul cadru. Referitor la modificarile pe care reprezentantii medicilor vor sa le aduca actului normativ, acestea trebuie trecute initial prin filtrul Consiliului National al CMR, din care fac parte 45 de persoane.

La Ministerul Sanatatii a fost prezent si Cezar Irimia, presedintele Aliantei Pacientilor Cronici din Romania (APCR). Acesta a declarat ca proiectul de lege aduce cateva schimbari benefice pentru pacienti. Irimia a depus, insa, o serie de amendamente pe fond la contractul cadru.

"Printre altele, am solicitat ca injectabilele sa se gaseasca si in circuit deschis. De asemenea, un alt amendament se refera la libertatea pacientului de a-si alege furnizoul de servicii medicale, fie el privat sau de stat. Indiferent de alegerea pacientului, acesta trebuie sa beneficieze de medicatie gratuita daca este inclus in programele nationale de sanatate", a explicat Cezar Irimia.

