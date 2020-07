Corpul de control al Ministerului Sanatatii va demara verificari la DSP-uri si in spitale pentru a verifica daca sunt respectate drepturile pacientilor

Se va evalua modul in care sunt respectate drepturile pacientilor la asigurarea tratamentului si serviciilor medicale, activitatea Serviciului Prevenire a infectiilor asociate activitatii medicale (SPIAM) de la nivelul spitalelor, modul in care au fost realizate achizitiile de echipamente si materiale sanitare.Anuntul MS vine dupa videoconferinta organizata cu reprezentantii directiilor de sanatate publica, in scopul pregatirii implementarii legii carantinei si izolarii, care a intrat in vigoare marti."Astazi a intrat in vigoare legea carantinei si a izolarii, pe care trebuie sa o punem in concordanta cu legislatia referitoare la SARS-CoV-2. Am avut discutii cu directiile de sanatate publica despre modul de implementare a acestei legi, am raspuns la intrebari si nelamuriri, urmand ca zilele urmatoare sa avem si ordinele de ministru si hotararile de guvern care sa puna in aplicare aceasta lege. Suntem intr-un moment pandemic cu o crestere progresiva a numarului de cazuri si vom avea doua saptamani in care vom cauta sa reimpunem acele masuri de carantina, izolare in spital sau la domiciliu. In functie de cooperarea la aceste masuri si respectarea normelor de desfasurare a unor activitati, vom putea vedea in urmatoarea perioada si evolutia epidemica", a spus ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , dupa videoconferinta.Noile acte normative care vor fi emise de MS ca legislatie secundara la legea carantinei si izolarii vor permite controlul pandemiei, tratarea pacientilor, optimizarea fluxurilor in spitale, asigurarea cu personal medical detasat, acolo unde este necesar, evitarea aglomerarii sectiilor, precizeaza Ministerul Sanatatii intr-un comunicat.Ministrul Sanatatii a solicitat directiilor de sanatate publica mai multa strictete si acuratete in desfasurarea anchetelor epidemiologice.Corpul de control va demara verificari atat in cadrul DSP-urilor, cat si in spitaleIncepand de astazi (n.r. - marti), pentru fiecare caz confirmat, DSP are obligatia sa desemneze in maxim 2 ore un medic pentru demararea anchetei epidemiologice, care trebuie finalizata in maxim 12 ore. De asemenea, se va modifica si modul de raportare, conform cu cerintele noii legislatii. Mai mult, centrele de testare vor avea obligatia sa prioritizeze testele si sa lucreze probele din anchete epidemiologice, retestari ale persoanelor pozitive etc. Va fi raportat numarul de testele efectuate, distinct numarul retestarilor, dar si numarul persoanelor testate", arata MS.Prezent la videoconferinta, premierul Ludovic Orban a transmis mesaje de incurajare reprezentantilor directiilor de sanatate publica."Fiti proactivi, prezenti, nu renuntati la lupta oricat de obositi sunteti. Directiile de sanatate publica, neglijate atat timp, sunt cele mai importante institutii pentru limitarea infectiei cu noul coronavirus ", a spus premierul Orban in dialogul cu reprezentantii DSP.De asemenea, directiile de sanatate publica trebuie sa emita cat mai urgent decizii administrative pentru persoanele infectate care au refuzat internarea intr-o unitate sanitara sau care au solicitat externarea din spital, inainte de a fi declarate vindecate. Toate aceste persoane vor fi izolate la domiciliu sau in spatii speciale tampon sau vor fi internate in unitati sanitare.Ministerul Sanatatii a finalizat deja formularele pentru deciziile administrative si acestea vor fi puse la dispozitie directiilor de sanatate publica.