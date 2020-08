Covasna: Zece copii diagnosticati cu hepatita A. Managerul Spitalul Judetean: "Mesajul ca trebuie sa ne spalam pe maini nu a ajuns la toata lumea"

Managerul spitalului, Andras Nagy Robert, a mentionat ca este ingrijorat de acest numar mare de cazuri in contextul epidemiologic actual, intrucat si pacientii cu acest diagnostic, asemenea celor cu COVID-19, necesita izolare, iar spatiile sunt insuficiente."De luni de zile tot discutam ca trebuie spalate mainile, ca trebuie sa avem grija la igiena si, iata, avem la ora actuala in spital 10 cazuri de hepatita A confirmate (...). Mesajul ca trebuie sa ne spalam pe maini nu a ajuns la toata lumea (...). Sunt copiii toti, nu este vorba despre un focar, adica nu au venit toti cei 10 de la o singura adresa sau o singura zona, ci din mai multe puncte din judet. (...)Am gasit o solutie de moment pentru acesti pacienti, dar va trebui sa gasim o solutie definitiva. Solutia pe moment este izolarea lor intr-o alta sectie si cautam in continuare solutii. (...) Au mai fost cazuri de hepatita A, dar sporadic, insa in momentul de fata sunt 10 cazuri. Asta e un motiv de ingrijorare si un motiv pentru a atrage atentia din nou la grija. Cum spuneam, hepatita A este boala mainilor murdare", a declarat Andras Nagy Robert, in cadrul unei conferinte de presa.Conducerea spitalului s-a aratat, inca de saptamana trecuta, preocupata de gasirea unui spatiu separat pentru pacientii cu boli contagioase, altele decat COVID-19, cum ar fi hepatita, rujeola sau scarlatina."Cladirea de Boli infectioase este ocupata de pacienti cu COVID si de cei suspecti. Avem probleme cu pacientii de alta natura decat COVID, vorbim despre hepatite A, am inceput sa avem cazuri de rujeola, de scarlatina care ar necesita izolare. Aici nu avem o cladire, nu avem un spatiu unde sa-i putem izola pe fiecare separat cu baie si grup sanitar propriu. La copii aceasta problema am rezolvat-o deocamdata, aripa mica a Pediatriei are saloane separate, fiecare cu grup sanitar si baie proprie, dar la adulti... cu Directia Sanitara trebuie sa gasim o modalitate de rezolvare", a spus directorul medical al Spitalului Judetean, dr. Rosu Matyas.