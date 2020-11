Cum a luat foc salonul ATI de la Piatra Neamt: "Costumul asistentei care se afla in proximitate s-a aprins si apoi s-a propagat"

Intr-un interviu realizat de Recorder , medicul sustine ca ajuns in spital la scurt timp dupa incendiu si a stat de vorba cu asistentele si cu medicii care se aflau in salon la momentul izbucnirii fodcului.Ungureanu explica de la ce a pornit focul, de ce au fost mutati pacientii pe un alt etaj cu cateva ore inainte de incendiu si cat de greu este sa-ti faci meseria intr-un spital judetean ale carui corpuri de cladire sunt construite in 1974, respectiv 1925.Acesta spune ca "daca era un incendiu localizat, ceva mic, macar jumate din ei aveam timp sa-i scoatem, daca nu chiar pe toti" si ca "totul s-a produs in cateva minute, doua-cinci-sapte minute, nu stie nimeni exact"."In sectia ATI erau de garda doi medici, opt asistenti si inca patru infirmieri. In salonul in care a izbucnit incendiul se aflau, in acel moment, doua asistente si un medic, colegul nostru care este acum cu arsuri, transferat in Belgia. Era acolo - nu stiu sigur daca in salon, dar in imediata apropiere sigur - se pregatea sa puna un cateter central sau sa intubeze un pacient.S-a intamplat totul foarte repede, am inteles ca s-a aprins un injectomat, imediat costumul asistentei care era in proximitate a luat foc si de acolo s-a propagat. Medicul le-a strigat sa iasa afara, a intrat el sa vada daca poate face ceva, dar atunci i-a luat si lui foc costumul si s-a retras.S-a repliat spre baia care este in afara salonului, unde asistentele i-au stins cu apa flacarile de pe combinezon. Are arsuri pe 35-40 la suta din corp, pe zona fata anterioara, de la gat in jos, torace, abdomen, putin la nivelul membrelor. El a incercat in primul rand sa extraga asistentele si in al doilea rand a vrut sa vada daca poate sa scoata unu-doi pacienti.Dar n-a mai avut timp. A venit si colegul celalalt, care facea vizita pentru salonul celalalt, a incercat si el sa intre, sa ajute, dar era deja negru, fum, nu se mai vedea nimic", a spus medicul, potrivit sursei citate.Medicul Liviu Ungureanu a sustinut in interviu si motivul pentru care sectia ATI a fost mutata de la etajul trei, la etajul doi."La etajul doi este sediul nostru principal, sectia de terapie intensiva care functiona dinainte de criza COVID. In primavara, neavand circuite pe etajul doi, am identificat deasupra sectiei, la etajul trei, in sectia de neuro-chirurgie, posibilitatea de a ingriji, am zis noi, sapte pacienti COVID, ulterior ajungand pana la 12, in toamna.Un salon pentru suspecti a functionat la doi si logistica toata, si zonele libere non-Covid, unde mai respiram aer curat. Iar la trei era zona rosie, cu paturile respective. Am reusit incet-incet sa ducem acolo ventilatoare de jos si am functionat bine in primavara si peste vara, pana la inceputul toamnei, nefiind presiunea foarte mare. Dupa 20-25 septembrie, presiunea a crescut si am ocupat treptat toate locurile de la trei, ulterior trebuind sa ne intindem din nou si la doi, intr-un salon din fata, facand tot felul de mutari de pacientiSi pentru ca am ajuns la un numar mare de pacienti, 16, ne-am gandit ca putem sa-i acomodam mai bine in cele doua saloane de cate opt paturi aflate la etajul doi. Am zis noi ca daca-i concentram in doua saloane, si ingrijirea va fi mai buna, resursele mai bine valorificate, inclusiv resursa umana cu care aveam probleme din ce in ce mai mari. (...) am cerut aprobarea DSP-ului, iar DSP-ul a zis ca e ok. De vineri a sunat asistenta-sefa si a primit raspuns de la DSP ca se poate. Am trimis schema cu noua asezare a sectiei, la numar de paturi ma refer, era trimisa si un fel de schita tehnica, cu circuitele facute", a completat seful sectiei ATI, in interviul pentru Recorder.