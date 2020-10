Cum functioneaza testul rapid care arata daca un pacient are gripa sau COVID. Primele kit-uri au ajuns la Timisoara

Unitatea sanitara a primit primele kit-uri necesare prelucrarii automatizate a probelor. Acestea se recolteaza sub forma unui exudat, din caile respiratorii nazofaringiene si sunt prelucrate printr-o reactie de polimerizare. Metoda aplicata in acest caz este identica cu cea a testelor pentru depistarea virusului SARS-COV 2 si presupune operatiuni de extractie, amplificare si detectie.Probele se recolteaza sub forma unui exudat, din caile respiratorii nazofaringiene si sunt prelucrate printr-o reactie de polimerizare. Metoda aplicata in acest caz este identica cu cea a testelor pentru depistarea virusului SARS-COV 2 si presupune operatiuni de extractie, amplificare si detectie.Aparatul utilizat in acesta analiza foloseste o procedura de prelucrare automata, care reduce la minim influenta factorului uman. Cu ajutorul acestor teste sunt identificate virusul gripal de tip A (Influenza A virus) cu subtipul AH1N1, virusul gripal de tip B (Influenza B virus) si RSV (virusul sincitial respirator de tip A si B)."Din proba care ajunge in laboratorul nostru extragem materialul genetic, ADN si ARN, la fel ca si in cazul virusului SARS COV 2. Il introducem in aparat si il amplificam prin metoda PCR. Avantajul este ca avem rezultatul intr-un interval foarte scurt de timp, de doar o ora. Prin metoda veche, inainte sa avem aceste teste, rezultatele erau obtinute de abia dupa doua zile", spune Valerica Bica Profir, doctor- biolog, Laboratorul de biologie al Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Timisoara.Sensibilitatea si specificitatea acestor teste este de peste 98%."Cele mai multe infectii respiratorii sunt cauzate de virusurile gripale. Simptomele gripei se suprapun insa peste cateva dintre simptomele infectiei cu noul coronavirus si vorbim de febra, tuse, durere in gat, oboseala. Deci vorbim de o simptomatologie comuna. Testarea este singura metoda de a afla daca pacientul este infectat cu virusul gripal sau cu SARS-COV 2." spune prof dr. Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Timisoara.Anul trecut, la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Timisoara au fost facute peste 1.400 de teste gripale.