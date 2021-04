Trei pacienti COVID au murit dupa ce instalatia de oxigen a sectiei mobile ATI de la Spitalul "Victor Babes" s-a defectat UPDATE

Comunicatul Departamentului pentru Situatii de Urgenta

Politistii si procurorii au deschis o ancheta

Nicusor Dan: Un moment dramatic in care vieti omenesti au fost pierdute

Sistemul de alimentare cu oxigen la sectia mobila ATI de la Spitalul "Victor Babes" din Bucuresti s-a defectat luni. Urmarea a fost decesul a trei pacienti.Sistemul de alimentare cu oxigen ar fi cedat, iar cei opt pacienti din sectia mobila ATI au fost ventilati manual de catre personalul medical. Din nefericire trei din cei opt pacienti nu au putut fi salvati. Politistii si procurorii au deschis o ancheta . Sectia mobila de terapie intensiva a fost pusa in functie saptamana trecuta. Aici erau internati opt pacienti in stare grava , ceea ce reprezinta capacitatea maxima a sectiei."Personalul medical care incadreaza Unitatea de Terapie Intensiva Mobila a semnalat intrarea in avarie, concomitent, a tuturor ventilatoarelor regasite in container si a comunicat echipei tehnice a spitalului ca acestea prezinta o alarma de suprapresiune respectiv, presiune crescuta de peste 6 Bari, limita maxima admisa pentru functionarea corecta si in siguranta a acestor tipuri de echipamente medicale.In urma verificarii presiunii oxigenului din Unitatea Mobila, ventilatoarele au ramas in avarie. Reprezentantul firmei distribuitoare a ventilatoarelor, sosit la fata locului a refuzat intrarea in unitate, desi i-a fost oferit de catre personalul medical, echipament complet de protectie impotriva COVID-19. Acesta, in final a parasit incinta spitalului, refuzand sa intre in TIR.La acest moment este in derulare o verificare pentru stabilirea motivelor care au dus la cresterea presiunii oxigenului peste valoarea maxima admisa, in cadrul Unitatii Mobile.Verificarea ventilatoarelor, in urma avariei a demonstrat ca acestea au inregistrat o cresterea a presiunii de peste 6 Bari, ceea ce a dus la oprirea lor din functiune.Instalarea si operationalizarea Unitatii se realizeaza sub coordonarea DSU si a spitalului iar reglarea continua a parametrilor de lucru, a instalatiei de oxigen care deserveste UTIM-ul, monitorizarea acesteia si operarea unitatii este realizata de echipa tehnica a spitalului.Din cei 8 pacienti internati in UTIM din cadrul Victor Babes- 1 pacient pe o sectie proprie a spitalului Victor Babes- 1 pacient la Spitalul ROL 2 (sectia militara a Ana Aslan)- 2 pacienti la Spitalul Bagdasar Arseni- 1 pacient la Floreasca-3 pacienti au fost declarati decedati, in urma intrarii in stop cardio respirator"."Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Omoruri, sub coordonarea unitatii de parchet competente teritorial, a declansat cercetari cu privire la decesul a trei persoane, pacienti, in cadrul unei unitati spitalicesti din sectorul 3.Cercetarile vizeaza stabilirea cauzelor si conditiilor in care s-a produs decesul.Trupurile neinsufletite urmeaza a fi ridicate si transportate la INML in vederea efectuarii necropsiei", se arata intr-un comunicat al Politiei Capitalei.Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a transmis condoleante familiilor victimelor acestei tragedii."In aceasta seara, din nefericire, au decedat in conditii neclare trei pacienti de la Spitalul Victor Babes din Capitala. E o tragedie, un moment dramatic in care vieti omenesti au fost pierdute. Prezint condoleante familiilor care i-au pierdut pe cei dragi astazi.Am sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria sectorului 3 in legatura cu aceasta situatie, fiindca vinovatii trebuie identificati si pedepsiti. Am solicitat colaborarea deplina a personalului acestui spital in cadrul cercetarilor care vor avea loc", a scris acesta pe pagina sa de Facebook