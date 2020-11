Directorul demisionar al Spitalului Judetean Sibiu va trata pacientii COVID-19 la o alta unitate medicala din oras

"Dr. Liliana Coldea, in baza unei cereri depuse ieri (miercuri n.r.) isi va relua activitatea ca medic internist", a explicat Horatiu Cojocaru.Liliana Coldea se intoarce la Spitalul General CF unde a fost manager, inainte de a conduce SCJU Sibiu.Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, pentru AGERPRES, ca la SCJU Sibiu este in derulare o ancheta a Corpului de Control al Ministerului Sanatatii, care verifica modul in care Liliana Coldea si-a exercitat functia de conducere si a gestionat situatia pacientilor COVID-19."Confirm ca este Corpul de control la Spitalul Judetean. Voi face alte comentarii dupa primirea datelor in urma anchetei", a explicat, miercuri, Raluca Turcan.Coldea a demisionat dupa ce public i-a fost ceruta demisia de PSD , dar si de vicepremierul Raluca Turcan. Intr-un comunicat de presa transmis miercuri, Coldea afirma ca a renuntat la functie in urma "numeroaselor presiuni".Cei mai multi pacienti COVID-19 din judetul Sibiu sunt tratati in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta, unde exista si cele mai multe paturi ATI, 12, potrivit datelor spitalului.Judetul Sibiu inregistreaza o rata a infectarii de 9,01 la mia de locuitori in ultimele 14 zile, in crestere usoara fata de ziua precedenta, cand a avut 9 la mia de locuitori, potrivit raportarii transmise, miercuri, de Grupul de Comunicare Strategica.CITESTE SI Guvernul a aprobat Ordonanta de Urgenta pentru telemedicina. Sase servicii medicale vor putea fi accesate de pacienti de la distanta