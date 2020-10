Directorul medical al Spitalului Clinic de Boli Infectioase "Dr. Victor Babes": "Rata de deces la pacientii infectati cu noul coronavirus spitalizati la noi este de 2,7%"

Potrivit medicului, rata de deces la pacientii infectati cu noul coronavirus spitalizati in unitatea medicala este de 2,7%."Din martie si pana ieri am avut un numar foarte mare de pacienti care au trecut prin spitalul nostru - 6.516 pacienti in total, dintre care 5.886 confirmati cu infectie SARS-CoV-2, 630 la care s-a infirmat infectia SARS-CoV-2. Avem in momentul acesta, de la inceputul pandemiei, o rata de deces 2,7% la acesti pacienti. Zic eu ca stam inca destul de bine", a spus Florescu la videoconferinta "Fenomenul SARS-CoV2. Gripa Sezoniera. Vaccinarea", organizata de Profit.ro.