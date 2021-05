Directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii s-a vaccinat anti-COVID: "Te rog sa te vaccinezi cand iti vine randul"

"Astazi a fost randul meu sa fiu vaccinat la Hopitaux Universitaires de Geneve impotriva Covid-19. Vaccinurile salveaza vieti. Este crucial sa le ducem in toate tarile cat de curand posibil. Daca, la fel ca mine, traiesti intr-o tara unde vaccinurile sunt disponibile, te rog vaccineaza-te cand iti vine randul.Pentru ca vaccinurile sa fie disponibile pentru toti cei care au nevoie de ele, guvernele, producatorii si alte parti implicate trebuie sa se angajeze sa impartaseasca si sa produca mai multe doze de vaccinuri Covid-19 pentru a proteja pe toata lumea", a transmis Tedros Adhanom Ghebreyesus pe pagina de Facebook a Organizatiei Mondiale a Sanatatii.Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu a declarat marti ca Romania se afla pe locul sase la nivel european la vaccinarea cu doza completa si pe locul 18 la nivel global."Toate activitatile de pana acum claseaza Romania pe locul sase, daca este sa ne uitam la vaccinare cu doza completa, la nivel european, si o pozitionare globala pe locul 18", a spus secretarul de stat, intr-o conferinta de presa.Potrivit acestuia, in luna mai Romania receptioneaza 5.557.460 doze de vaccin.