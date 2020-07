Doar 7 pacienti sunt internati la Spitalul modular construit din donatii de "Daruieste Viata". In acest timp, pacientii ATI din Capitala sunt dusi in alte orase

Lipsa personalului specializat, principala limitare in extinderea capacitatii ATI

Numar record de pacienti ATI

Spitalul militar instalat la Timisoara a ramas fara locuri libere in doar 4 zile

In acest timp, sectiile ATI ale spitalelor COVID din Bucuresti sunt deja la capacitate maxima - unii pacienti fiind deja transportati cu elicopterele in alte orase.De altfel, spitalul modular a devenit spital COVID abia de vineri, 23 iulie, atunci cand ministerul Sanatatii a emis ordinul prin care sectia modulara construita de "Daruieste Viata" a intrat in lista spitalelor care asigura asistenta medicala pacientilor testati pozitiv cu virusul SARS-CoV-2. In aceeasi zi, unitatea sanitara a primit sapte pacienti cu forme usoare, asta desi unitatea poate asigura 38 de paturi de terapie intensiva."Vineri, au venit primii sapte pacienti cu forme usoare. In acest moment, spitalul construit de noi are in dotare doar trei ventilatoare pentru ventilatie mecanica necesare in terapie intensiva. Unitatea a fost gata in luna iunie, si cred ca ar fi trebuit sa ne incepem activitatea de acum doua-trei saptamani, in special de cand dezastrul cu care ne confruntam este din ce in ce mai mare, iar lipsa paturilor de terapie intensiva este o problema chiar si in Bucuresti. Este un fapt surprinzator, pentru ca noi, care cu ajutorul donatiilor a peste 250.000 de romani si a 650 de companii, am reusit in doar doua luni sa construim un spital in sine.Nu vorbim de niste containere goale, asa cum este spitalul construit de Primaria Capitalei. Vorbim de un spital in toata regula, cu instalatii de filtrare a aerului, are absolut tot ceea ce este nevoie pentru a functiona ca spital COVID. Asa cum a fost acordul initial cu Ministerul Sanatatii, noi ne-am angajat sa construim aceste sectii, iar ministerul trebuia sa ofere personalul medical si ventilatoarele. Noi am incercat inca din luna martie sa aducem mai multe ventilatoare, comandasem zece din Brazilia, insa au fost ulterior blocate la vama de catre autoritatile sud-americane. Este o problema de care trebuie sa se ocupe statul roman, noi nu suntem decat o asociatie, nu avem puterea de negociere a statului", a declarat Carmen Uscatu, una din fondatoarele Asociatiei "Daruieste Viata".Situatia pacientilor COVID-19 internati in sectiile de Terapie Intensiva a devenit una pregnanta, in contextul in care, inca de acum zece zile, Raed Arafat a anuntat ca spitalele COVID din Capitala nu mai au paturi ATI disponibile. Intre timp, numarul pacientilor a crescut de la 273, cati erau in 17 iulie, la 353, cel mai ridicat numar de la inceputul pandemiei.In fapt, situatia a devenit atat de critica, incat vinerea trecuta un pacient COVID, internat la sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Universitar de Urgenta, a trebuit sa fie transferat cu elicopterul la Craiova, acolo unde mai erau inca paturi disponibile.Potrivit medicilor, extinderea capatitatii sectiilor de terapie intensiva nu este insa un lucru atat de usor, precum simpla achizitie a unor aparate medicale sau a unor unitati mobile. Lipsa personalului specializat si costurile elaborarii circuitelor specifice fiind principalele dificultati in acest sens."La noi, la Institutul Matei Bals, vorbim de o capacitate de 20-22 de locuri in terapie intensiva. Vorbim de paturile active care au si personal corespunzator. Orice extensie ar insemna alt personal medical, pe care nu-l avem, si ar insemna si alte lucruri ce ar trebui facute in plus. Discutam de circuite speciale pentru Covid, in care sunt camere tampon pentru imbracare, sunt camere specifice pentru diverse activitati. Totusi, lipsa personalului specializat ramane principale dificultate in largirea capacitatii ATI. Este principala problema pe tara. Este nevoie de un personal dedicat sectiilor ATI, pregatit in acest fel. Iar astfel de lucruri nu se fac peste noapte. Degeaba facem rost de paturi si ventilatoare daca nu avem personalul necesar. In acest moment, solutia pe care o avem la dispozitie pentru cazurile in care o sectie ATI ajunge la capacitatea maxima este de a crea circuite pentru sectiile de terapie intensiva in sectiile altor spitale , si nu transformarea acestora in totalitate in spitale Covid", a declarat doctorul Adrian Marinescu, medic specialist la Institutul de Boli Infectioase "Matei Bals" din Capitala.Florin Chirculescu, medic primar chirurgie toracica la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, a declarat ca s-ar putea sa existe paturi de ATI si ventilatoare, dar, in schimb, "n-avem medici"."Treaba e ca s-ar putea s-avem paturi de ATI si ventilatoare - in schimb, n-avem medici, fie ca-s ATI-isti, infectionisti, urgentisti sau epidemiologi; cat despre manageri de sanatate, sa nu vorbim. Vrem nu vrem, medicina se face cu medici, nu e o aplicatie pe telefonul mobil, iar medicii, ce sa vezi, sunt putini. Azi platim polita pentru trei decenii de politici de personal imbecile si sa n-aud ca "medicii n-au atras niciodata atentia asupra acestor probleme", fiindca-s multi care o fac de cel putin zece ani. Prin urmare, sa nu plangem DOAR dupa paturi si ventilatoare, sa nu plangem dupa lipsa ventilatiei non-invazive (apropo, se ocupa cineva s-o achizitioneze? e mai ieftina...), ci sa ne gandim ca, a cere DOAR paturi si ventilatoare e totuna cu a face 'jde mii de kilometri de autostrada pe care pot conduce numai o mie de soferi ", a scris medicul, pe pagina sa de Facebook Situatia pare a deveni cu atat mai grava cu cat numarul cazurilor continua sa creasca zilnic, iar, potrivit medicilor, circa 5% dintre acestia ajung sa faca forme grave ale bolii avand nevoie de tratament de terapie intensiva. La fel, potrivit acestora, un astfel de pacient necesita acest tip de ingrijire pentru o perioada de 2,3 saptamani."Cum a evoluat indicatorul care nu minte, care nu poate fi manipulat, pentru ca vorbim de vieti aflate intr-un real pericol si de mii de oameni care trec printr-o perioada foarte dificila (pacientii si apropiatii lor)? Niciodata de la inceputul pandemiei de coronavirus nu au fost atat de multi romani internati in sectii de terapie intensiva (ATI) cu forma grava a bolii ca astazi: 353 de oameni‼️Cresterile de la o luna la alta a acestui numar arata asa: Deocamdata la final de iulie fata de aceeasi perioada din iunie, cresterea este de 76% si exista sanse ca pana la finalul saptamanii sa vedem o dublare fata de luna precedenta. Cresterea in iunie fata de aceeasi perioada din luna precedenta a fost de doar 2%. In mai fata de aprilie, atunci cand am cules roadele respectarii recomandarilor de protectie a sanatatii, s-a inregistrat o scadere de 25% a numarului de cazuri internate la ATI. In luna aprilie am vazut cea mai mare crestere fata de martie, fiind vorba chiar de inceputul pandemiei: 320%", a subliniat Vlad Mixich, expert in politici publice de Sanatate intr-o postare pe pagina lui de Facebook. Operationalziat saptamana trecuta, spitalul mobil militar din Timisoara a ramas luni, 27 iulie, fara paturi libere dupa numai patru zile. Spitalul este ridicat pe un stadion din oras si, de miercuri pana duminica, a primit 56 de pacienti. Structura poate primi pana la 100 de bolnavi, insa nu mai sunt medici care sa ii trateze. "Avem posibilitatea de extindere a locurilor de internare pentru pacientii pozitivi si cei care sunt in asteptarea rezultatelor, doar ca avem nevoie de sprijin cu personal medical", a explicat purtatorul de cuvant al Spitalului Militar Timisoara.Tot luni, Spitalul Judetean de Urgenta Bacau a anuntat ca toate paturile de terapie intensiva din unitate sunt ocupate. Presedintele Consiliului Judetean Bacau, Sorin Brasoveanu, a cerut Ministerului Sanatatii sa emita autorizatia de functionare a etajelor 4 si 5 din cadrul Spitalului Municipal Bacau, pregatite pentru a prelua pacienti cu COVID-19, pentru a reduce presiunia de pe Spitalul Judetean, dupa ce in judet, doar in acest week-end, s-au inregistrat 158 de noi imbolnaviri.Zilele trecute, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Horatiu Moldovan, a dat asigurari ca situatie este sub control, numarul paturilor ATI dotate cu ventilatoare fiind de 987."Avem premisele sa putem gestiona in continuare lucrurile. In acest moment. avem un total de paturi la ATI destinate pacientilor Covid la nivelul intregii tari de 1.218 si un numar de ventilatoare de 987. Deci sunt 987 de paturi la ATI cu ventilatoare, E vorba de paturi functionale, cu personal medical care sa se ocupe de acesti pacienti", a spus acesta.Asigurarile acestuia au venit in contextul in care unitatile sanitare destinate pacientilor COVID din Bucuresti, Timisoara sau Ploiesti au deja toate paturile de ATI ocupate, fiind necesara aducerea sectiilor mobile de Terapie Intensiva.