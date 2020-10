Doctor de la Spitalul Colentina: "Am avut pacienti bolnavi care voiau sa se infecteze cu COVID numai ca sa ii pot opera"

De luni, 12 octombrie, pe sectie nu se vor mai putea face internari pentru personele care nu au COVID."Noi vrem sa putem lucra in zona de mix: COVID, non-COVID ca sa nu discriminam pacienti cu boli grave care nu au aceasta infectie. Ar trebui sa ne intrebam cate sute de pacienti vor muri pentru ca nu pot fi tratati de noi? Am avut pacienti bolnavi care voiau sa se infecteze cu COVID numai ca sa ii pot opera eu.Din punctul meu de vedere, cred ca sistemul mixt este singurul viabil. Nici in strainatate nu sunt spitale COVID, sunt spitale care au grija si de pacienti non-COVID si de pacienti COVID. Este o boala", a afirmat seful sectiei de Urologie de la Spitalul Colentina.