Doctorul Virgil Musta, despre inceperea noului an scolar: "Este bine ca elevii sa revina la scoala. Parintii trebuie sa aiba un rol esential in triajul epidemiologic"

El spune ca parintii au un rol in triajul epidemiologic zilnic si propune cursuri online pentru copiii vulnerabili, dar si pentru cei care au contact in familie cu persoane vulnerabile, carora le-ar putea transmite virusul.Intr-o postare pe Facebook , medicul Virgil Musta se refera la inceputul anului scolar, afirmand ca infectiile cu virusul SARS CoV - 2 sunt destul de rare la copii."Intr-un studiu efectuat pe 70.000 cazuri de persoane infectate cu SARS CoV-2, s-a observat ca doar 1,3% dintre acestea au fost copii iar dintre ei, doar 30% au necesitat internare (0,4%,din totalul cazurilor), majoritatea fiind forme asimptomatice si usoare. Dintre copiii pozitivi, doar 1,7% au necesitat internare in sectia de ATI. Conform studiilor, cat si observatiilor noastre de pana acum, numarul copiilor depistati pozitiv cu SARS CoV-2 a fost intr-adevar mult mai mic comparativ cu cel al adultilor, foarte putini dintre ei facand forme mai grave, in special cei care aveau deja alte probleme de sanatate precum malformatii congenitale, diabet zaharat, obezitate etc. Marea majoritate a formelor la copii sunt asimptomatice sau minim simptomatice, ceea ce face foarte dificil depistarea copiilor pozitivi. In acelasi timp, copiii care au contactat virusul il pot transmite mai departe, in familie sau la alte persoane cu care intra in contact, iar daca aceste persoane sunt mai vulnerabile, pot dezvolta forme grave", scrie Musta.Potrivit medicului, din perspectiva educatiei este bine ca elevii sa mearga la scoala, din 14 septembrie."Din perspectiva educatiei, sunt evidente beneficiile prezentei la scoala, atat pentru legatura umana si profesionala dintre profesori si elevi, pentru socializarea dintre copii, pentru copiii care nu au facilitati pentru scoala online, pentru parintii care nu au cu cine sa-i lase acasa si asa mai departe", a mai scris Musta.Medicul spune ca personal considera ca elevii ar trebui sa fie prezenti la cursuri, din septembrie."Concret, eu consider ca este bine ca elevii sa revina la scoala (evident cu conditia sa nu avem o explozie a pandemiei pana atunci sau ulterior), dar pentru ca va fi foarte dificil sa tinem sub control contaminarea, va trebui sa ne concentram pe prevenirea formelor grave de boala, atat la copii, cat si la familiile acestora", a mai scris Musta.Doctorul Virgil Musta a venit si cu un set de propuneri pentru debutul anului scolar:- Parintii trebuie sa aiba un rol esential in triajul epidemiologic zilnic. Ei sunt cei care ar trebui sa cunoasca eventualele manifestari ale copilului si sa decida netrimiterea acestuia la scoala. Bineinteles ca e nevoie de un ghid clar de instructiuni transmis tuturor parintilor in acest sens (plus consultarea medicului de familie), pentru ca este esential ca, in primul rand, copiii care au deja simptome posibile de covid-19 sa nu ajunga la scoala, cat nici cei despre care parintii stiu ca au intrat in contact cu persoane dovedite pozitiv covid-19.- Copiii care sunt mai vulnerabili si mai predispusi la a face eventuale forme grave, ma refer aici la copiii care au deja alte probleme de sanatate precum malformatii congenitale, diabet zaharat, obezitate etc ar trebui sa faca cursuri online.- Aceleasi masuri pentru cursuri online ar trebui luate si in cazul copiilor care au contact direct in familie cu persoane adulte vulnerabile, carora le-ar putea transmite virusul, iar acestia ar putea dezvolta forme grave (batrani, diabetici, cardiaci etc). Sau daca ii trimit la scoala, sa reduca acasa contactul copiilor cu aceste categorii de persoane.- Educarea de catre parinti si profesori a copiilor, pe limbajul lor, specific fiecarei varste (la fel, pe baza unui ghid recomandat) pentru a intelege si accepta singuri masurile de baza pentru preventie, dar si pentru eventuala recunoastere a unor posibile simptome.- Urmarirea de catre parinti a respectarii masurilor de protejare a copiilor si cand nu sunt la scoala (evitarea locurilor aglomerate, purtarea mastilor si igiena permanenta a mainilor) pentru a nu se contamina in comunitate.- Unitatile scolare trebuie sa se organizeze astfel incat sa evite activitatile cu risc epidemiologic crescut (aici trebuie analizata pur si simplu fiecare activitate in functie de potentialele riscuri si luate masuri specifice punctuale, ex. ore de sport care nu trebuie tinute in sali de sport mici si neaerisite etc).- In unitatile scolare trebuie evitata supra-aglomerarea claselor, o parte dintre elevi pot ramane acasa pentru a urmari online cursurile, prin rotatie (poate cu prioritate pentru online pentru cei cu risc sau care au in familie persoane vulnerabile). Dar aici, foarte important este ca grupele formate sa se mentina in aceeasi structura, astfel incat daca se depisteaza un caz pozitiv, sa nu fie afectata pentru izolare decat grupa acelui copil, iar cealalta sa poata veni la scoala (de exemplu, daca o clasa de 30 de elevi se imparte in doua grupe de cate 15 elevi, grupele sa-si pastreze exact aceeasi structura si sa vina pe rand la scoala, cate 2 saptamani fiecare grupa, iar daca exista un caz pozitiv intr-o grupa, va fi izolata doar acea grupa).- Unitatile scolare trebuie sa asigure o dezinfectare zilnica claselor, cat si posibilitatea spalarii pe maini a copiilor.- In pauze, clasele trebuie aerisite, iar ideal ar fi ca grupele de copii care sunt la scoala sa pastreze distanta intre ele, chiar daca vor iesi in curtea scolii (stiu ca acest lucru este greu de realizat, dar nu imposibil daca se stabileste un anumit flux si eventual orar pe clase), sau cel putin masca sa fie obligatorie atunci cand se intalnesc clase diferite de copii (pentru ca in interiorul unei grupe de copii prezente la scoala este practic imposibil sa se pastreze permanent distanta fizica intre copii este important ca macar grupele diferite sa nu se apropie).- Cadrele didactice trebuie sa cunoasca foarte bine posibilele simptome pentru covid 19 si sa nu vina la scoala daca constata astfel de manifestari.- Cadrele didactice trebuie sa pastreze distanta fizica de 2 m in clase fata de elevi si sa poarte obligatoriu masca in timpul orelor, cat si in interiorul scolii, in general.- Sa existe in fiecare scoala un regulament de ordine interioara dedicat masurilor covid-19, semnat si respectat de profesori si elevi, precum si un regulament asumat si de parinti.- Sa existe o comunicare permanenta, deschisa si constructiva intre profesori, parinti si elevi pentru informare, consultare si decizii.Virgil Musta mai spune ca este important ca specialistii sa editeze diverse materiale care sa ajute scolile, profesorii, parintii si elevii, astfel incat sa se evite viitoare focare, iar activitatea scolara sa decurga cat mai apropiat de normal."Cuvintele cheie in demersul de a oferi copiilor nostri o educatie de calitate in conditii de siguranta sunt: RESPONSABILITATE si SOLIDARITATE!", incheie Musta.