Dominic Fritz a cerut spitalelor din subordinea Primariei Timisoara verificari ale instalatiilor de oxigen si electrice

Initiativa sa vine in contextul incendiului care s-a produs in sectia ATI a Spitalului Judetean din Piatra Neamt."Am vorbit in seara aceasta cu directorii spitalelor din subordinea primariei si le-am cerut sa se verifice duminica si luni, cu sprijinul ISU, buna functionare a instalatiilor de oxigen si a celor electrice, dar si a procedurilor de interventie in caz de incendiu. Pacientii si cadrele medicale trebuie sa fie in siguranta, pentru ca toate puterile lor sa se poata concentra pe lupta cu virusul SARS-CoV-2, care a produs deja prea multa durere", a transmis Dominis Fritz presei.Edilul Timisoarei a transmis un mesaj de solidaritate cu familiile care au avut victime in tragedia de la Piatra Neamt sau care sunt in stare grava."Sunt socat si intristat de incendiul de la sectia ATI a Spitalului Judetean Piatra Neamt, cu atat mai mult in acest an pandemic, care nu ne-a scutit de suferinte si pierderi de vieti omenesti. Sunt cu toata inima alaturi de familiile celor ce si-au pierdut viata si a celor care acum se afla in stare grava. Nemteni, timisorenii sunt cu voi", a afirmat primarul.