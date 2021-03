Dosar penal pentru ucidere din culpa la cea mai mare maternitate din Moldova. Doi bebelusi au murit dupa ce s-au infectat in spital

Anchetatorii sustin ca la Spitalul de Obstetrica si Ginecologie Cuza-Voda din Iasi nu au fost luate masuri pentru a preveni supraaglomerarea sectiei unde se aflau internati bebelusii nascuti prematur in 2017. Aceasta ar fi provocat moartea a doi copii care s-au infectat cu Klebsiella pneumoniae."In luna noiembrie 2017, la nivelul spitalului nu au fost luate masuri pentru a preveni supraaglomerarea sectiei de Neonatologie Terapie Intensiva, fapt ce a dus la imposibilitatea izolarii nou-nascutilor proveniti din alte spitale pana la obtinerea rezultatelor de laborator care sa defineasca posibilul status infectios al acestora, iar in conditiile mai sus mentionate a fost posibila transmiterea unei infectii prin mainile personalului", a declarat Dragos Bordianu, prim- procuror Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi.Copiii au intrat in soc septic si au murit. Coordonatorul centrului de Terapie Intensiva Neonatala spune ca Spitalul nu e de vina, potrivit antena3.ro