Marturii cumplite ale medicilor de la ATI: "Am avut pacienti care au luptat ca niste eroi, pana intr-o zi cand mi-au spus: nu mai sunt tare"

Medicii care lucreaza la sectia ATI a Spitalului de Boli Infectioase Victor Babes din Timisoara sunt coplesiti de numarul de cazuri grave cu care trebuie sa se confrunte. Potrivit coordonatorului ATI, Mirela Porosnicu, rata de supravietuire a celor care ajung la terapie intensiva la Babes a scazut sub 10 la suta."Incercam sa ne mentinem optimismul si sa ne gandim ca la un moment dat se va termina. Nu ne putem lauda cu un succes al supravietuirii. La pacientii intubati, sansa de supravietuire este de sub 10%", a declarat Mirela Porosnicu pentru Digi 24 "Am avut pacienti de o tarie extraordinara, au luptat ca niste eroi, pana intr-o zi cand mi-au spus: nu mai sunt tare", a spus, potrivit sursei citate, si medicul Ciprian Gandac.La randul sau, managerul Spitalului de Boli Infectioase Victor Babes din Timisoara a declarat ca starea pacientilor se agraveaza atat de brusc incat sunt cazuri in care medicii nu mai au ce sa le faca."Zi si noapte vin pacienti, ne mor in brate, ne mor in mana, cateodata nici nu mai apucam sa ajungem la ei ca decedeaza subit. Traim momente tragice. Am trait povesti tragice, cum am trait si povesti de succes. Nu poti sa fii un medic bun daca nu ai credinta si nu empatizezi cu pacientul, nu poti fi robot. Oricat de mult ne-am proteja, interiorizam toate cazurile. Cand pacientul se uita cu speranta la tine, trebuie sa gasesti resursa umana si de infrastructura sa faci tot pentru el, pentru ca nu poti sa ii dezamgesti speranta si el isi pune viata in mana ta. Esti dator sa faci tot ce poti sa-l salvezi", a declarat Cristian Oancea pentru Digi 24.