Electrocutati in sala de operatii: Ministerul Sanatatii merge in control la Spitalul Coltea

Corpul de control al Ministerul Sanatatii va face, in scurt timp, un control la Spitalul Coltea din Capitala, unde un medic si un pacient s-au electrocutat cu un aparat defect in timpul unei operatii.

Purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii, Laurentiu Colintineanu, a precizat joi ca acest control era planificat de mult timp, iar din echipa de verificare trebuie sa faca parte si un reprezentant al autoritatilor locale, pentru ca in cazul controalelor pe care le face Directia de Sanatate Publica (DPS) sau Corpul de control al ministrului exista anumite limitari.

"Nu e normala situatia si regretam situatia in care au ajuns pacientii si medicii. Exista anumite restrangeri apropo de verificari, in sensul in care DSP Bucuresti nu are specialisti in aparatura medicala sau electricieni sa mearga sa verifice daca firele sunt incurcate sau daca sigurantele sunt puse bine.

De asemenea, Corpul de control al ministrului Sanatatii se afla in aceeasi situatie: singurele lucruri pe care le poate verifica sunt derularea contractelor de achizitie si de mentenanta. Este posibil si luam in calcul in acest moment includerea acestei tematici la controlul pe care l-am anuntat deja, de multa vreme, la Spitalul Coltea", a spus Colintineanu.

El a mai explicat ca intarzierile aparute in cazul anumitor spitale sunt cauzate de procedurile legale in vigoare, care prevad ca membrii Corpului de control al ministrului Sanatatii nu intra intr-un spital care nu este in subordinea directa a ministertului fara un membru, un reprezentant al autoritatilor locale si fara hartiile aferente.

Ads

"Aceasta hartie a venit, iar controlul urmeaza sa fie organizat in cel mai scurt timp si luam in calcul sa fie introdusa si verificarea acestor documente si contracte in tematica viitoare", a mai spus purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii.

Intrebat de jurnalisti cand anume va merge Corpul de control la Spitalul Coltea, purtatorul de cuvant al ministerului a precizat ca acest lucru urmeaza sa se stabileasca.

Verificarile vor avea loc dupa ce medicul chirurg Marian Stamate de la Spitalul Coltea din Bucuresti s-a electrocutat, joi, la un electrocauter, in timpul unei operatii.

Medicul a declarat ca in urma incidentului au fost afectati el si pacientul, care la acest moment sunt monitorizati la Sectia de Terapie Intensiva, precum si medicul rezident care lua parte la interventia chirurgicala.

"Sunt intr-o stare stabila in momentul de fata. Am inca fenomene cardiace, care sunt monitorizate de colegii mei din ATI si cardiologi. In cursul unei operatii oncologice, pentru un cancer de limba, a aparut o flacara la cablul de la electrocauter si m-am electrocutat atat eu, cat si pacientul", a spus medicul, precizand ca medicul rezident a suferit arsuri minore la o mana.

Ads

Doctorul a mai spus ca in urma incidentului operatia a fost intrerupta pentru aproximativ 40 de minute, dupa care pacientul a fost preluat de o alta echipa, fiind continuata interventia chirurgicala.

Intrebat despre pacient, medicul a spus ca starea acestuia a fost agravata in urma incidentului, avand "fenomene cardiace destul de importante, care sunt tinute sub control la acest moment".

La randul sau, managerul Spitalului Colentina, Anca Lupu, a declarat ca a fost inceputa o ancheta in acest caz, urmand sa fie audiate toate persoanele care au fost in sala de operatie la acel moment, respectiv medicul primar, rezidenta si o asistenta medicala.

Ads