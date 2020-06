Falsul medic ginecolog, care a practicat 10 ani, la Spitalul Judetean Ilfov, a fost surpins de jurnalisti, iesind de la examenul de bacalaureat

Ziare.

Astazi, 24 iunie, tot Libertatea scrie ca Raluca Birsan a sustinut proba la istorie, la examenul de bacalaureat.Raluca Birsan, 31 de ani, a iesit miercuri printre ultimii de la examenul de bacalaureat, imediat dupa terminarea intervalului de 3 ore pe care elevii l-au avut la dispozitie pentru a finaliza proba.Falsul ginecolog da Bac-ul la Liceul Teoretic Benjamin Franklin din Capitala, iar maine va sustine ultima proba.La iesirea din centrul de examen,, spunand ca a venit sa astepte pe cineva -desi tocmai iesea din liceu.Raluca Birsan a refuzat sa vorbeasca cu reporterul Libertatea, s-a urcat singura in masina si a plecat.- Birsan A. Raluca Daniela.Femeia a lucrat in ultimul deceniu ca rezidenta in Sectia de Ginecologie a Spitalul Judetean de Urgenta Ilfov, cu o diploma falsificata si pe baza unui contract de "voluntar cu activitate medicala", fara parafa de la DSP si fara nici un aviz de la Colegiul Medicilor., au declarat anul trecut pentru Libertatea mai multe femei care au nascut la Spitalul Judetean Ilfov, socate dupa ce ziarul a adus cazul la lumina.Epopeea medicilor falsi a aparut in februarie 2019, dupa ce Libertatea a publicat o investigatie referitoare la italianul Matteo Politi, care a operat la mai multe spitale private din Bucuresti, inclusiv la reputata clinica Monza , fara sa aiba studii si nici macar bacalaureatul. Falsul medic Politi a fost arestat pe cand incerca sa plece din tara."Asa ceva nu s-ar putea intampla niciodata la un spital public", a spus, imediat, Sorina Pintea , ministrul sanatatii.Dar dupa cateva zile, Libertatea a publicat si cazul Ralucai Birsan, falsul ginecolog de la spitalul de stat al Sectorului Ilfov, spital important, cu sediul in Bucuresti.Raluca Birsan a negat permanent ca si-a falsificat diplomele si ca ii lipseste si Bac-ul, pentru ca astazi Libertatea sa o descopere pe listele candidatilor si iesind din liceul unde isi da examenul de bacalaureat.