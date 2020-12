Federatia Sanitas: Eroii Romaniei nu se opresc la 1 Decembrie 1918. Anul acesta eroii nostri sunt in spitale, in Ambulante, in laboratoare medicale si in centre de asistenta sociala

"La multi ani eroilor de ieri si de azi ai Romaniei! Celor care au facut posibila Marea Unire, dar si celor carora le datoram existenta noastra, ca oameni si ca neam, in fiecare zi! 1 Decembrie este momentul de sarbatoare in care, in fiecare an, onoram curajul si sacrificiile celor care au facut posibila implinirea visului istoric al romanilor de a se uni intr-o singura tara. Un deziderat la care a contribuit nu numai armata romana participanta la Primul Razboi Mondial. O Romanie Mare poate n-ar fi fost posibila fara jertfa lui Mihai Viteazul, fara pandurii lui Tudor Vladimirescu, fara entuziasmul pasoptistilor, fara viziunea lui Alexandru Ioan Cuza si a unionistilor moldoveni si munteni ori fara independenta castigata cu sangele micii armate romane aflata sub comanda regelui Carol I al Romaniei. De aceea, 1 Decembrie ramane, in inimile romanilor, ziua tuturor eroilor scrisi in istorie sau ramasi necunoscuti, pentru care tara aceasta a meritat si merita, in continuare, orice sacrificiu. Caci ziua nationala a unei tari ar trebui sa fie, in egala masura, sarbatoarea unui moment istoric, dar si sarbatoarea eroilor acelei natii", au transmis, marti, sindicalistii Sanitas.Potrivit acestora, eroii Romaniei nu se opresc la 1 Decembrie 1918."Ii intalnim inclusiv in zilele noastre si ii recunoastem dupa abnegatie, dupa daruirea cu care se pun in slujba unei idei generoase, in slujba tarii, a profesiei sau, de ce nu, in slujba aproapelui. Anul acesta, mai mult decat oricand, eroii nostri sunt in spitale, in Ambulante, in laboratoare medicale si in centre de asistenta sociala. Ne inclinam cu respect in fata celor care salveaza vieti si rostim o rugaciune pentru colegii nostri care au pierdut lupta cu virusul ucigas.Tuturor celor care simt romaneste, le uram astazi, de ziua Romaniei: << La multi, multi ani! >> ", au mai transmis sindicalistii.Si presedintele Klaus Iohannis s-a referit, in mesajul de Ziua Nationala, la cei care lupta in prima linie impotriva pandemiei de coronavirus CITESTE SI: Scrisoare emotionanta a unui student la Medicina, voluntar la DSP: Am vazut functionari care plangeau la telefon cu oamenii. Am fost injurat de cei care nu cred COVID-19