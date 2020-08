Fiica unui pastor penticostal decedat la Spitalul din Lugoj acuza un medic ca i-a jignit grav tatal: "A strigat in salon ca toti crestinii daca ar muri nu i-ar parea rau"

"Doar cateva fraze sa va spun despre cum s-a purtat cu tatal meu: << Te leg de pat!!! Legal am dreptul sa te leg!!! >> Imi imaginez cum au fost ultimele clipe ale tatalui meu! Mi-a spus la telefon ca tatal meu nu e coerent, mi l-a prezentat ca pe un dezechilibrat, mai putin mi-ar fi zis ca e nebun! Mentionez ca tatal meu e pastor penticostal, un stalp al familiei, al bisericii, echilibrat din toate punctele de vedere, prieten cu toti, respectat in toata tara, prieten cu patriarhul actual al Romaniei, care aprecia omul la adevarata lui valoare. Dar aceasta duduie a strigat in salon ca toti crestinii daca ar muri nu i-ar parea rau! Eu acum scriu in termeni frumosi, nu folosesc cuvintele ei, ca mi-e scarba!Tatal meu, inainte de a intra in spital, avea toate analizele bune, mi-a confirmat chiar cardiologul lui! Avea mare grija de sanatatea lui! Manca echilibrat! Isi cunostea tratamentul! Un om foarte destept, cu care puteai colabora frumos! Nu l-a asigurat nimeni ce tratament ii da! Inainte de a administra un tratament e normal sa explici bolnavului ce ii faci! Nu spui ca stii tu ca medic ce stii. Pentru pacient nu e normal sa nu cunoasca ce i se administreaza! Orice pacient are dreptul la informatii, inclusiv cand ii faci o recoltare de sange, informezi pacientul ce faci si de ce ii iei sange!", a declarat fiica barbatului decedat pentru publicatia Express de Banat Pastorul a murit fiind diagnosticat cu COVID. Rudele acuza ca a fost tratat pentru aceasta boala desi rezultatele ar fi fost neconcludente.Conducerea Spitalului Municipal din Lugoj neaga cele spuse de rudele pacientilor si faptul ca doctorita acuzata ar fi avut un asemenea comportament."Medicii despre care zic ei ca s-au comportat urat cu pacientii i-au sters si la fund pe pacientii intubati. Luati legatura cu oameni care s-au vindecat si vedeti cum vorbesc despre medicii din spital si in special despre doamna doctor acuzata. Asa veti vedea ce fel de om este si cum se comporta cu pacientii. Competenta unui medic nu poate fi discutata de catre o persoana fizica, ci doar de Colegiul Medicilor", a precizat Erwin Floroni, directorul unitatii spitalicesti din Lugoj, pentru Express de Banat.Acesta a adaugat ca testul de COVID a fost pozitiv pentru pastor si ca exista anumite protocoale dupa care s-a administrat tratamentul. "Asa spun toti. Testul nu poate fi judecat si nu e o chestie pe care o facem noi dupa ureche, nu exista aparat sa spuna ca el e pozitiv, cand e negativ. Sub nicio forma nu a fost neconcludent testul. Iar medicamentatia se da dupa un protocol pe care nici macar nu l-am stabilit noi, ci Ministerul Sanatatii. Folosim acelasi protocol pe care il foloseste orice spital suport COVID", spune directorul.De asemenea, directorul neaga si discriminarea de care ar fi avut parte pacientii pe motive religioase.