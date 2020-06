Finantari din fonduri europene pentru dotarea spitalelor din reteaua COVID-19: s-au depus 16 proiecte in valoare de 71,6 milioane de euro

Ziare.

Marcel Bolos a prezentat, in sedinta de Guvern de joi, informatii despre contractarea fondurilor destinate spitalelor din reteaua COVID-19. Finantarile, in valoare de 350 milioane euro, sunt asigurate prin intermediul Programului Operational Infrastructura Mare. In cadrul apelului spitalele pot deconta retroactiv cheltuielilor realizate incepand cu 1 februarie 2020, precizeaza Ministerul Fondurilor Europene, intr-un comunicat remis vineri AGERPRES."In cadrul apelului POIM au fost depuse deja 16 cereri de finantare in valoare de 71,6 milioane de euro. Evaluarea proiectelor depuse a inceput imediat si estimam ca primele 10 cereri de finantare vor fi semnate la mijlocul acestei luni. Reamintesc ca am lansat acest apel de proiecte, asa cum am promis, la data de 15 mai. Suplimentar, managerii spitalelor beneficiaza de asistenta angajatilor MFE pentru a depune cat mai repede proiectele in sistemul informatic MySMIS", a anuntat ministrul Fondurilor Europene, citat in comunicat.Alte 95 de cereri de finantare se afla in pregatire si urmeaza sa fie transmise spre evaluare in perioada imediat urmatoare. Proiectele depuse sunt evaluate de catre Autoritatea de Management POIM in parteneriat cu Ministerul Sanatatii, care asigura analiza investitiilor propuse privind dotarea unitatilor sanitare publice atat prin prisma oportunitatii, cat si a necesitatii dotarii acestora, in baza procedurilor de lucru stabilite la nivelul acestei institutii.Pana in prezent au fost depuse cereri de finantare astfel: Municipiul Lupeni, pentru extinderea si dotarea A.T.I. Spitalul Municipal Lupeni (Spital suport pacienti COVID-19 pozitiv), proiect de 3,41 milioane de euro; Spitalul Clinic de Urgenta "Bagdasar - Arseni" Bucuresti, pentru dotarea Unitatii de Primiri Urgente si a Sectiei Anestezie Terapie Intensiva ale Spitalului pentru gestionarea crizei COVID - 19, proiect de 3,45 milioane de euro; UAT Judetul Cluj pentru dotarea Unitatii de Primire Urgente din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca in contextul pandemiei COVID-19, proiect in valoare de 2,56 milioane de euro; UAT Judetul Cluj pentru consolidarea capacitatii Judetului Cluj in gestionarea crizei sanitare COVID-19, proiect de 3,21 milioane de euro; Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea pentru cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in municipiul Oradea si judetul Bihor, proiect de 9,18 milioane euro.De asemenea, au mai fost depuse cereri pentru Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova pentru combaterea Virusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, proiect de 2,75 milioane de euro; Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes" Craiova pentru combaterea Virusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes" Craiova, proiect de 9,97 milioane de euro; Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova pentru combaterea raspandirii Virusului prin Dotarea Spitalului Clinic Municipal Filantropia din municipiul Craiova, proiect de 9,95 milioane de euro; Serviciul de Protectie si Paza - U.M. 0149 Bucuresti pentru consolidarea capacitatii centrului medical din cadrul Serviciul de Protectie si Paza pentru gestionarea crizei sanitare COVID-19, proiect de 2,33 milioane de euro; Institutul Inimii de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare "Niculae Stancioiu" pentru consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul Institutului Inimii de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare Niculae Stancioiu, proiect de 3,20 milioane de euro.Nu in ultimul rand, alte cereri de finantare sunt pentru Institutul Oncologic Prof. Dr.I.Chiricuta Cluj-Napoca pentru cresterea capacitatii de diagnosticare si ingrijire a pacientilor oncologici si a personalului propriu in perioada crizei sanitare COVID-19, proiect de 1,26 milioane de euro; UAT Municipiul Carei pentru cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in municipiul Carei, proiect de 490.000 de euro; judetul Arad pentru imbunatatirea capacitatii unitatilor medicale din judetul Arad in contextul pandemiei COVID-19, proiect de 4,18 milioane de euro; Institutul Clinic Fundeni pentru gestionarea in timp util si eficient de catre Institutul Clinic Fundeni a crizei sanitare COVID-19, proiect de 5,13 milioane de euro; judetul Giurgiu pentru dotarea medicala performanta pentru STOPare COVID 19 la nivelul judetului Giurgiu - CO-STOP, proiect de 511.900 euro; Institutul National de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" pentru proiectul COVID19-CARE - Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin dotarea cu echipamente si aparatura medicala a Institutului National de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals", proiect de 9,99 milioane de euro.Apelul de proiecte POIM este deschis in perioada 15 mai - 30 septembrie 2020. Pot depune proiecte unitatile sanitare publice pentru care Ministerul Sanatatii stabileste necesitatea dotarii, Ministerul Sanatatii / alte autoritati publice centrale si autoritati publice locale, sau unitati aflate in subordonarea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, pentru achizitii necesare gestionarii crizei de sanatate publica si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.