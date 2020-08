Focar COVID-19 la Spitalul Judetean Timisoara: 29 de cazuri fara simptome descoperite in urma unor testari de rutina

Managerul Spitalului Judetean Timisoara, Raul Patrascu, a anuntat, marti seara, pe pagina sa de Facebook , ca 19 cazuri de COVID-19 au fost depistate in Clinica de Chirurgie Vasculara."In timpul unor testari de rutina, cum facem sute pe zi in cadrul unitatii noastre tot in scopul preventiei, atat personalului, cat si pacientilor, am descoperit in dupa-amiaza aceasta un numar de cazuri pozitive in cadrul Clinicii de Chirurgie Vasculara. Este vorba de 9 asistente/infirmiere si 10 pacienti, toti asimptomatici. Am testat toti pacientii si aproape tot personalul", a explicat Patrascu.Astfel, a fost intrunit Comandamentul de la nivelul unitatii spitalicesti si au fost luate o serie de masuri.Prima dintre ele este carantinarea Clinicii de Chirurgie Vasculara pentru o perioada de 14 zile. Acest lucru inseamna externarea pacientilor negativi daca situatia medicala o permite (daca sunt pregatiti sau pot fi externati fara a le fi afectata starea de sanatate, cu repetarea testarii), transferul pacientilor asimptomatici in spitalele suport sau externarea lor cu consult infectionist, dupa caz, cu urmarire pentru retestare.Pacientii ramasi internati in sectie vor fi monitorizati si ingrijiti de personalul medico-sanitar care a efectuat testul COVID si care a primit doua rezultate negative la interval de 72 de ore. Pana la expirarea perioadei de carantina, internarile noi, de urgenta, se fac pe sectiile clinice de Chirurgie 1, 2 si 3.De asemenea, managementul medical al pacientilor si interventiile chirurgicale vor fi efectuate de chirurgii vasculari (cu repetarea testelor SARS-CoV2 pentru a asigura mentinerea statusului de negativi). Sectiile de chirurgie generala vor asigura personalul mediu si auxiliar pentru monitorizarea si ingrijirea permanenta a pacientilor, astfel incat calitatea actului medical sa nu aiba de suferit.Totodata, a fost inceputa si se finalizeaza acum dezinfectia terminala in Clinica de Chirurgie Vasculara. Aceasta va fi efectuata continuu, in conditii de siguranta, pana la externarea tuturor pacientilor si stingerea tuturor cazurilor pozitive.Potrivit celei mai recente raportari a Grupului de Comunicare Strategica, de la inceputul pandemiei de coronavirus si pana in prezent, in judetul Timis au fost depistate 1.374 cazuri de COVID-19, din care 43 in ultimele 24 de ore.