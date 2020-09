Valcea: Focar de COVID-19 la Neurochirurgia Spitalului de Urgenta. 70 de cazuri noi la Centrul de Recuperare Babeni

Potrivit Prefecturii Valcea, la Neurochirurgia de la Spitalul Judetean de Urgenta au fost raportate patru cazuri de infectare cu noul coronavirus in randul cadrelor medicale, in ultimele doua zile.Referitor la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Babeni, sursa citata precizeaza ca miercuri au fost inregistrate 70 de cazuri noi, persoanele testate pozitiv fiind 52 de beneficiari si 18 angajati.Primele cazuri de infectare cu noul coronavirus la centrul din Babeni au fost inregistrate in urma cu aproape doua luni.In judetul Valcea, de la inceputul pandemiei si pana in prezent au fost confirmate 1.700 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2. In prezent sunt internate in spitalele din judet 108 persoane infectate cu noul coronavirus.