Focar de COVID-19 la Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean din Braila

Este vorba despre un medic, cinci asistente si patru infirmiere, care se afla in izolare la domiciliu. Sectia de Anestezie Terapie Intensiva a fost dezinfectata si activitatea medicala continua."Focarul nu este pe ATI Covid, ci pe ATI-ul mare. Sectia a fost dezinfectata si activitatea se continua la ATI. Nu se pune problema inchiderii ATI, acolo unde a fost nevoie am suplimentat cu personal de la ATI 2 si ne descurcam deocamdata", a declarat dr. Delia Rasnoveanu.De la inceputul pandemiei, in judetul Braila au fost confirmate cu noul coronavirus 3.975 persoane, dintre care 171 au decedat.