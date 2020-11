Focar de COVID-19 la Spitalul de Psihiatrie Dumbraveni dupa ce 22 de cadre medicale au fost depistate pozitiv

"La Spitalul de Psihiatrie Dumbraveni, in urma testarii, au fost depistate cu noul coronavirus 22 de cadre medicale si un pacient. Cadrele medicale au fost izolate, iar pacientul va fi dus la sectie de Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Focsani pentru evaluare si ulterior va fi transferat la un spital de psihiatrie care trateaza bolnavi COVID-19", a declarat sambata, pentru AGERPRES, directorul adjunct al DSP Vrancea, Janina Lazar.In prezent, Spitalul de Psihiatrie Dumbraveni mai are circa 70 de pacienti internati.De la inceputul pandemiei si pana in prezent, in judetul Vrancea s-au imbolnavit de COVID-19 peste 50 de medici, 166 de asistenti medicali, 50 de infirmieri, noua ingrijitori, trei brancardieri si un ambulantier.