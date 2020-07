Focar de COVID-19 la Spitalul Municipal din Hunedoara. Sapte asistente si o liftiera au fost testate pozitiv

"Este un focar COVID-19. Sunt cinci asistente de la sectia de Boli Infectioase, una de la Reumatologie, o asistenta de la Dermatologie si o liftiera. Se face o ancheta epidemiologica", a declarat miercuri, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al DSP Hunedoara, Delia Bada.Potrivit acesteia, in judetul Hunedoara sunt 76 de persoane infectate cu COVID-19, dintre care 40 au refuzat internarea in spital. Cei 40 de bolnavi prezinta forme asimptomatice sau usoare ale infectiei si sunt monitorizati de catre medicii de familie.Conform datelor comunicate miercuri de Grupul de Comunicare Strategica, de la inceputul pandemiei in judetul Hunedoara au fost consemnate 728 de cazuri de COVID-19